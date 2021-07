Une adolescente de Ludhiana vend des fruits pour soutenir sa famille après le décès de son père

L’adolescence est censée être une phase d’apprentissage de nouvelles possibilités à l’école tout en profitant du temps libre avec des amis. Cependant, pour certains, le scénario de la vie n’est pas simple et ils doivent assumer de plus grandes responsabilités pour répondre aux besoins de la famille. L’une de ces histoires est celle d’un garçon de 14 ans du Pendjab, Lovepreet. Le cycle des circonstances a forcé cet élève de classe 10 à vendre des fruits et légumes pour mettre de la nourriture sur la table de sa famille. Selon un rapport du Times of India, Lovepreet, qui appartient à la ville de Khanna de Ludhiana, a dû occuper ce poste après la mort de son père l’année dernière. Auparavant, sa mère était employée de maison, mais sa santé s’est également détériorée récemment.

Avant l’imposition d’un verrouillage à l’échelle du pays en raison de l’épidémie de COVID-19 en mars de l’année dernière, les parents de Lovepreet tenaient un stand de thé à l’arrêt de bus de Khanna. Cependant, le verrouillage a eu un impact dévastateur sur leur vie et ils ont été contraints de fermer le stand.

Les choses se sont compliquées lorsque son père est décédé en raison de problèmes rénaux, laissant derrière lui une famille avec 4 enfants. Après cela, l’adolescent a été contraint de reprendre son activité de vente de fruits et légumes. Lorsqu’on lui a demandé s’il était capable de gérer son temps et son énergie pour se concentrer sur ses études, Lovepreet a essayé d’éviter la question mais a déclaré qu’il avait étudié.

Le jeune garçon gère un revenu quotidien d’environ Rs 300 en vendant des fruits et légumes sur sa charrette.

Deuxième parmi les quatre frères et sœurs, la sœur aînée de Lovepreet prépare actuellement son examen de classe 12. Il n’y a qu’un seul smartphone entre les quatre frères et sœurs qu’ils utilisent pour leurs cours en ligne.

Pour l’instant, Lovepreet n’a pas de grands projets pour son avenir et souhaite simplement terminer ses études rapidement et subvenir aux besoins de sa famille. Bien que la situation n’ait pas été très bonne pour lui au cours de la dernière année, il a fait face à tous les problèmes avec bravoure.

