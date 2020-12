La famille au cœur brisé d’une jeune fille présumée morte après sa disparition il y a 11 ans n’est pas près de découvrir comment et pourquoi elle est décédée après son enquête coronarienne.

Le coroner a conclu jeudi que Jasmine Morris était probablement décédée, mais n’a pu déterminer aucun des faits de sa mort car la plupart de ses associés étaient de gros consommateurs de drogue.

Alors que plusieurs associés ont offert à la police plusieurs comptes rendus des événements ayant conduit à sa mort présumée, les détectives n’ont été en mesure de vérifier aucune des allégations.

Mme Morris a été vue pour la dernière fois le 6 octobre 2009 et n’a pas retiré son paiement bimensuel Centrelink le lendemain.

Elle était connue pour avoir retiré tous les fonds le jour où ils ont été déposés dans son compte et n’a pas tenté d’accéder à sa banque ou à son assurance-maladie depuis sa disparition.

La jeune femme de 19 ans était tombée dans la mauvaise foule, était accro aux drogues intraveineuses et échangeait des relations sexuelles contre de l’argent dans les années qui ont conduit à sa disparition.

Une enquête jeudi a conclu que l’adolescente autochtone de Grafton, dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud, est probablement décédée, étant donné les efforts exhaustifs déployés pour la retrouver.

Le coroner a également révélé que plusieurs récits de sa mort avaient fait l’objet d’une enquête et ont par la suite été rejetés par la police en raison du manque de preuves.

Plusieurs de ses connaissances, toutes des toxicomanes auto-admises, se sont entretenues avec la police et ont témoigné lors de l’enquête sur leur compréhension des jours qui ont conduit à sa disparition.

Alors que les faits variaient énormément entre les parties, leurs histoires avaient toutes un point commun: Mme Morris est décédée et son corps a été caché.

La première des théories était que Mme Morris était impliquée dans une vive dispute verbale avec Virginia Simpson, une amie de son frère aîné, qui a finalement dégénéré et est devenue violente.

Plusieurs personnes ont affirmé que le couple s’était brouillé parce que Mme Simpson était convaincue que Mme Morris avait une relation sexuelle avec son petit ami.

Une femme nommée Pamela Cutmore, qui avait précédemment refusé d’aider à l’enquête, a d’abord informé la police de la théorie au début de 2020, après que son ex mari (un proche associé de Mme Morris) a avoué savoir ce qui était arrivé à l’adolescente.

Après avoir reçu un diagnostic médical final, il aurait dit au frère aîné de Mme Morris, Daniel Geoghegan, de « faire ce qui est bien » et de dire la vérité.

Au moins deux autres personnes ont corroboré la version des événements.

Une deuxième histoire sur laquelle la police a enquêté était que Mme Morris avait fait une surdose de drogues intraveineuses, ce qui était considéré comme plausible.

Des connaissances, y compris Mme Simpson, ont affirmé que son corps avait été jeté à divers endroits, notamment dans l’océan, dans la rivière Clarence ou enterré sur la propriété d’un associé nommé Kevin Blanch.

Une fouille ultérieure de la propriété de M. Blanch a été effectuée. Rien n’a jamais été trouvé.

La version finale des événements mentionnés dans les conclusions de l’enquête était que Mme Morris était «hotshot» – le processus consistant à injecter délibérément à quelqu’un une dose mortelle de drogue.

La personne qui a fait ces affirmations a déclaré qu’elle avait ensuite été jetée dans l’océan. Ils n’ont fourni aucune raison pour le meurtre présumé.

La police a ensuite jugé chacune des histoires comme rien de plus que des ragots, des insinuations et des rumeurs après des enquêtes approfondies.

Le coroner a accepté, déclarant qu’il était probable que Mme Morris était en fait décédée, mais qu’elle n’était pas en mesure de déterminer comment, quand ou pourquoi elle était décédée.

Il a renvoyé l’affaire à la brigade des homicides non résolue pour qu’elle poursuive son enquête.

Mme Morris a grandi dans une famille monoparentale et a beaucoup déménagé avant de s’installer à Grafton.

Le coroner a appris qu’elle avait été victime d’agression sexuelle à l’âge de 12 ans et qu’elle avait été agressée sexuellement une deuxième fois à l’âge de 16 ans.

Elle a quitté l’école en huitième année, à 14 ans, et a rapidement commencé à consommer de la marijuana à des fins récréatives et à boire de l’alcool.

Le coroner a appris qu’à 17 ans, elle avait commencé à passer du temps avec un homme plus âgé nommé Doug Marsden dans un parc de caravanes à proximité.

Pendant qu’elle était avec lui, elle a commencé à utiliser des drogues intraveineuses et a finalement aussi emménagé dans le parc de caravanes.

Mme Morris (photo) a eu plusieurs démêlés avec la loi qui l’ont amenée à passer trois mois derrière les barreaux. Au total, elle a été arrêtée 13 fois au cours de sa courte vie

Sa mère a déclaré que Marsden avait été emmenée en prison, ce qui avait conduit Mme Morris à cesser de consommer des drogues « dures », alors qu’elle consommait toujours de la marijuana.

Avant longtemps, elle a repris l’habitude.

Peu de temps après, Mme Morris a commencé à passer du temps à des arrêts de camions toute la nuit à proximité sur la Pacific Highway près du sud de Grafton, où elle aurait commencé à offrir des relations sexuelles en échange d’argent ou de drogue.

Elle aurait continué la pratique à l’extérieur de l’hôtel de la poste à Grafton, où elle était également connue pour se rendre socialement pour rattraper d’autres toxicomanes.

Elle a eu plusieurs démêlés avec la justice qui l’ont amenée à passer trois mois derrière les barreaux.

Au total, elle a été arrêtée 13 fois au cours de sa courte vie.

Le coroner a déterminé qu’en octobre 2009, lorsqu’elle a disparu, Mme Morris était une « personne très vulnérable ».

« Elle avait des antécédents de toxicomanie relativement longs pour une personne de son jeune âge … Elle avait noué des relations instables avec des hommes beaucoup plus âgés et avait adopté un comportement à risque pour acquérir de l’argent et de la drogue », a déclaré le coroner.

La coroner, dans ses conclusions, a déclaré que certaines des informations qui ont précédé l’enquête policière étaient de nature délicate et ne pouvaient donc pas être divulguées.

La mère de Mme Morris, Donna, a déclaré que sa fille était une « belle fille » qui « est devenue une belle jeune femme ».

«Elle était toujours prête à consacrer du temps aux autres et à faire passer les besoins des autres avant les siens.

Mme Morris était «particulièrement proche» de sa mère et de sa petite sœur.

Le coroner a déclaré qu’il serait peu probable que Mme Morris soit toujours en vie et n’ait pas pris contact avec eux pendant toutes ces années.