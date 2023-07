Une adolescente de la Colombie-Britannique portée disparue dans le parc provincial Golden Ears remercie les cadets de l’air et Dieu d’avoir retrouvé le chemin du retour

Une jeune fille de 16 ans qui a passé seule 54 heures dans le parc provincial Golden Ears après avoir été séparée de son groupe de randonneurs, attribue à ses compétences et à sa foi de cadette le mérite d’avoir trouvé sa propre voie.

Dans une lettre envoyée à son groupe de volley-ball écrite par Esther Wang, qui a disparu lors d’une randonnée avec son groupe de jeunes le 27 juin, elle a déclaré qu’elle souhaitait clarifier toutes les questions sur ce qui s’était passé le jour de sa disparition.

L’adolescente de Langley a expliqué qu’elle était partie pour la randonnée avec trois autres personnes, dont un adulte le long du Golden Ears Trail.

Wang a décrit le terrain comme « très difficile », escarpé et avec beaucoup de rochers et de buissons. Après avoir atteint le point de vue Golden Ears, le groupe a commencé sa descente.

« J’ai essayé d’être aussi prudente que possible en descendant », a expliqué Wang, notant qu’elle n’était jamais « à la traîne du groupe », à seulement deux mètres environ.

Cependant, alors qu’elle se concentrait sur la piste, elle n’a pas remarqué que son groupe faisait un virage et elle a tourné dans le mauvais sens sur un chemin différent.

Lorsqu’elle a réalisé son erreur, elle a tenté de revenir sur ses pas, mais a trébuché et est tombée, atteignant, a-t-elle dit, une partie plus plate de la montagne.

À ce stade, elle a dit qu’elle était « effrayée et seule ».

« Je me suis roulé en boule et j’ai essayé de rester aussi calme que possible. »

Ce soir-là, Wang a dit qu’elle pouvait entendre des sifflets et des bruits, mais qu’elle ne pouvait pas comprendre d’où ils venaient.

Comme la nuit tombait, elle décida de trouver de l’eau.

Elle a marché jusqu’à ce qu’elle atteigne une rivière pour remplir ses bouteilles d’eau et a dormi sur des rochers à proximité.

Wang s’est réveillé vers 1 heure du matin et a pu voir des projecteurs au-dessus de sa tête.

« J’ai essayé de braquer mon phare vers les projecteurs, mais ils n’ont pas remarqué mon appel désespéré à l’aide », a déclaré Wang, ajoutant que même si elle était remplie de désespoir et de peur, elle savait qu’elle ne pouvait pas abandonner.

Tôt le lendemain matin, elle a essayé de gravir la même montagne pour retrouver le sentier, mais sans succès. Décidant de descendre à la place, elle a dit qu’elle avait glissé et s’était cogné la tête contre des rochers, mais, heureusement, n’avait pas perdu connaissance.

De nouveau, elle entendit des bruits, cette fois des aboiements, et put à nouveau voir un hélicoptère jaune au-dessus de sa tête, mais ne put attirer l’attention de personne.

Elle a grimpé au sommet d’un deuxième sommet pour la deuxième nuit. C’est le matin du deuxième jour qu’elle s’est souvenue qu’elle avait pris des photos avec son appareil photo numérique et qu’elle avait reconnu un sommet enneigé qu’elle pouvait utiliser comme point de repère. Une fois retrouvée, elle a commencé à revenir sur ses pas, pour finalement tomber sur un chemin de gravier au bord d’une rivière et du ruban rose dans certains arbres.

Wang est finalement tombé sur un panneau indiquant la direction de Hiker’s Beach et du parking de Gold Creek, où Wang pouvait suivre le chemin. Elle a dit qu’elle a quitté le chemin du parking vers 21h15 et a immédiatement reconnu ses parents et a couru vers eux.

Des équipes de recherche et de sauvetage de toute la province ont participé à la recherche, y compris celles de Mission, Coquitlam, Central Fraser Valley, Kent Harrison, North Shore, Lions Bay, Hope, Squamish, Whistler, Pemberton, South Fraser, Chilliwack, Kamloops, Vallée de Comox et rivière Campbell. Plus de 130 volontaires se sont garés, a déclaré Ridge Meadows Search and Rescue, avec le soutien supplémentaire de Talon Helicopters et d’un drone de police.

Wang a été examinée par une ambulance de la Colombie-Britannique sur les lieux et remise à sa famille le soir même, a indiqué la chef du détachement de la GRC de Ridge Meadows, Wendy Mehat, lors d’une conférence de presse.

Dans sa lettre, Wang a reconnu que les compétences de survie qu’elle avait acquises dans le cadre du programme des cadets de l’air lui avaient peut-être sauvé la vie.

Elle a remercié les diverses équipes de recherche et de sauvetage, la GRC de Ridge Meadows et l’Armée du Salut pour avoir fourni de la nourriture aux bénévoles pendant l’opération de sauvetage. Elle a remercié sa famille et ses amis, notamment le 746 Lightning Hawk Squadron et sa communauté de volley-ball qui, a-t-elle dit, l’ont gardée dans leurs prières et leurs pensées – ainsi que le public et la communauté religieuse.

« Dieu a préparé un moyen pour que je rentre à la maison », a déclaré Wang.

