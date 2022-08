Une adolescente de la Colombie-Britannique interprète un nouveau single sur “The Tonight Show”

La sensation de chant de Nanaimo, Lauren Spencer-Smith, est apparue aux côtés des acteurs célèbres Idris Elba et Aubrey Plaza cette semaine sur Le spectacle de ce soir avec Jimmy Tomber sur.

En tant qu’invitée musicale, l’adolescente a interprété son dernier single, Narcissist, qui a été diffusé près de 5 millions de fois sur Spotify depuis sa sortie à minuit le 29 juillet.

L’un des singles récents de l’adolescent, Fingers Crossed, a également attiré l’attention en se hissant au sommet du classement iTunes américain au cours de sa première semaine de janvier, et a depuis été diffusé près de 221 millions de fois sur Spotify.

Spencer-Smith avait initialement prévu d’apparaître dans l’épisode du talk-show du 29 juin, mais a dû annuler, ainsi que les émissions de New York et de Toronto, en raison d’une infection de l’oreille et des sinus, selon un post Instagram du 28 juin.

Elle a commencé à attirer l’attention il y a environ trois ans après qu’une vidéo d’elle chantant Always Remember Us This Way soit devenue virale. Et en 2020, Spencer-Smith a impressionné les juges de Idole américaine et a été nommé parmi les 20 meilleurs finalistes du concours de chant.

Selon son site Web, www.laurenspencersmith.com, elle doit donner un concert à San Francisco demain, le 11 août, et enchaînera avec une représentation à l’Imperial de Vancouver le 13 août.

merci @jimmyfallon @FallonTonight pour m’avoir dans l’émission hier!!! Et merci les gars pour tout l’amour sur Narcissist 💗💗💗 Continuez à diffuser et j’ai hâte de chanter celui-ci avec vous sur la route bientôt !! https://t.co/9vgmthsH27 – Lauren Spencer-Smith (@iamlaurenmusic) 9 août 2022

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter

Les arts et le divertissement