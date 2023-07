Une adolescente de la Colombie-Britannique dit que la formation des cadets et la foi l’ont aidée à survivre seule 54 heures dans la nature

Une adolescente qui a disparu pendant plus de 50 heures dans un immense parc sauvage du Lower Mainland en Colombie-Britannique la semaine dernière dit qu’elle se remet toujours du traumatisme de son épreuve de survie.

Esther Wang, 16 ans, faisait de la randonnée avec d’autres cadets mardi dernier lorsqu’elle s’est séparée de son groupe, déclenchant un effort de recherche de 40 personnes à flanc de montagne.

L’adolescent de Langley, en Colombie-Britannique, a été bloqué sur un terrain escarpé et boisé pendant deux nuits avant de se mettre en sécurité jeudi soir.

« Je suis submergée par tout le soutien et l’attention que tout le monde m’a témoignés », a écrit Wang dans une lettre envoyée à CBC News par sa famille samedi. « Et je suis éternellement reconnaissant envers toutes les personnes impliquées dans l’effort de recherche. »

Dans ce document, elle partageait publiquement pour la première fois les détails de son combat acharné pour rentrer chez elle, remerciant les organisations de secours, les agents de la GRC et les bénévoles qui ont soutenu la recherche.

Wang et sa famille ont refusé une demande d’interview, demandant la confidentialité.

Des panneaux de personnes disparues parsemaient le sentier où Esther Wang a disparu pendant la recherche de plus de deux jours de l’adolescent. (Radio-Canada)

Wang, passionné de plein air et cadet depuis quatre ans, a quitté le parc provincial Golden Ears jeudi dernier après deux jours. Pendant ce temps, elle a décrit avoir été désorientée et incapable d’attirer l’attention de plus de 40 secouristes, mais « déterminée à rentrer chez elle », a-t-elle écrit.

Le parc provincial est le plus grand de la région métropolitaine de Vancouver, s’étendant sur 650 kilomètres carrés de nature montagneuse au nord de Maple Ridge, en Colombie-Britannique, une municipalité à l’est de Vancouver.

Elle et trois autres personnes, dont un adulte, ont entrepris une randonnée de deux jours sur le Golden Ears Trail mardi dernier. Mais Wang a déclaré qu’elle s’était tellement concentrée sur le chemin escarpé et difficile le premier jour qu’elle n’avait pas remarqué qu’elle s’était séparée des trois autres personnes de son groupe de cadets.

« Une fois que j’ai réalisé que le reste de mon groupe n’était plus devant moi, j’ai essayé de faire demi-tour », a écrit Wang. « Mais j’ai trébuché et je suis tombé… J’ai essayé de rester aussi calme que possible. »

L’Unité régionale de soutien aux cadets des Forces armées canadiennes a confirmé que la lettre de Wang était authentique. Une porte-parole a déclaré qu’elle était en randonnée avec deux autres jeunes cadets et un chef adulte.

« Nous sommes reconnaissants d’apprendre qu’Esther attribue son résultat aux compétences qu’elle a acquises au cours des quatre années qu’elle a passées dans le programme des cadets », a écrit l’officier des affaires publiques, le capitaine Jacqueline Zweng, dans une déclaration envoyée par courrier électronique à CBC News.

Ridge Meadows Search and Rescue a déclaré que la recherche avait été aidée par des équipes de partout dans le Lower Mainland, tandis que la GRC a déclaré qu’environ 45 ressources de recherche et de sauvetage avaient été déployées. (Radio-Canada)

Gelé et effrayé

Mardi, à l’approche de sa première tombée de la nuit dans l’arrière-pays, Wang a déclaré avoir entendu des sifflements et des bruits qui ressemblaient à des signaux de sauvetage. Mais elle n’a pas pu localiser d’où ils venaient.

Elle a escaladé la montagne pour trouver de l’eau, a mangé la nourriture qu’elle avait emportée pour son voyage de camping et a essayé de dormir sur des rochers froids près d’une rivière.

Vers 1 heure du matin cette nuit-là, a-t-elle raconté, elle s’est réveillée avec ce qu’elle croyait être des projecteurs au-dessus d’elle à flanc de montagne.

Mais ses tentatives pour faire briller sa lumière dans leur direction sont passées inaperçues.

« J’étais remplie de désespoir et de peur », a-t-elle écrit, « mais je savais que je ne pouvais pas abandonner ».

A l’aube du mercredi, elle décide de remonter le versant de la montagne pour tenter de retrouver le sentier dont elle est descendue la veille.

Mais alors qu’elle essayait de localiser ce qu’elle pensait être des bruits de sifflets, elle a glissé et s’est cogné la tête contre des rochers. Elle a alors entendu des « aboiements » au loin, et a escaladé un sommet voisin dans l’espoir d’attirer l’attention des sauveteurs.

Wang dit qu’elle se remet encore d’avoir survécu seule pendant deux nuits dans le désert. (Soumis par la GRC de Ridge Meadows)

Malgré ses efforts pour être vue, le sauvetage est resté juste hors de sa portée. Elle a dit avoir vu un hélicoptère jaune survoler plusieurs fois, mais secouer des arbres et d’autres tentatives pour attirer l’attention sont passées inaperçues.

« Tout ce que j’ai essayé a échoué », a-t-elle déclaré.

La photo l’a aidée à s’orienter

CBC News a contacté la GRC de Ridge Meadows et Ridge Meadows Search and Rescue pour commentaires.

Au cours de la perquisition, la GRC a déclaré que les efforts pour envoyer un ping au téléphone portable de Wang avaient échoué, car il y avait peu ou pas de réception à l’intérieur du parc.

Dans sa lettre, elle a expliqué que la batterie de son téléphone portable était morte et qu’elle avait ensuite complètement perdu l’appareil alors qu’elle grimpait une pente.

Elle a dit avoir passé mercredi, sa deuxième nuit perdue, sous un arbre au sommet d’un pic, cherchant un abri contre le froid.

Alors que le soleil se levait jeudi, Wang dit qu’elle s’est rendu compte qu’elle avait pris une série de photos avec son appareil photo numérique. Lorsqu’elle a regardé à travers l’appareil photo, elle a reconnu l’une des images comme correspondant à un pic enneigé que son groupe de randonneurs avait vu au loin deux jours plus tôt.

La photographie l’a aidée à s’orienter et elle a décidé de suivre une rivière.

C’est alors qu’elle a trouvé son premier signe de soulagement.

« J’ai remarqué du ruban adhésif rose sur certains arbres autour de moi et mes espoirs se sont envolés », a-t-elle écrit.

Bientôt, la rivière a conduit à un chemin de gravier vers une plage, où il y avait un panneau indiquant un parking.

Cela l’a laissée « remplie de soulagement ».

« J’ai reconnu mes parents »

C’était juste après 21 heures jeudi lorsque Wang a repéré le parking, où elle a trouvé ses parents attendant des mises à jour des chercheurs.

Les ambulanciers paramédicaux ont examiné des égratignures et des ecchymoses sur ses bras et ses jambes, et où ses pieds avaient saigné à cause de bottes mouillées frottant sur sa peau.

Wang dit que l’expérience lui a laissé de la gratitude, mais aussi un traumatisme physique et mental qu’elle commence seulement à accepter.

« Mon corps et mon esprit sont encore en train de récupérer et de traiter ce qui s’est passé », a-t-elle écrit.

Elle a crédité sa foi et sa formation chez les cadets pour son retour en toute sécurité.

« Je crois que Dieu m’a ramenée chez moi pour ma sécurité », a-t-elle déclaré. « La pure volonté de continuer à avancer est la raison pour laquelle je suis toujours en vie », a déclaré Wang.