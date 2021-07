Une adolescente de 7 pieds de haut jouant au basket dans une vidéo virale prend Internet d’assaut

Le basket-ball est l’un des sports les plus connus au monde et a besoin de beaucoup de talent. L’une des principales exigences pour devenir un grand joueur de basket-ball est la taille et une fille de 14 ans nommée Zhang Ziyu semble avoir cette partie en bas. Un clip de son match est devenu viral où sa taille et son talent sont mis en valeur. Elle mesure 7 pieds 4 pouces étonnante, étant beaucoup plus grande que la plupart des joueurs autour d’elle.

Selon Heures maintenant Nouvelles, les adolescents ont reçu de nombreux éloges en ligne pour ses capacités exceptionnelles de basket-ball. Elle a contribué 42 points à la victoire de son équipe dans le championnat U-15 du pays. Son total de points comprend 25 rebonds et six tirs bloqués. Le tournoi a eu lieu à Jingzhou, dans la province du Hubei, en Chine.

La vidéo a d’abord été mise en ligne sur Weibo, l’homologue chinois de Twitter. Plusieurs comptes Twitter liés au basket-ball ont publié la vidéo sur leurs plateformes. Elle semble être un membre essentiel de son équipe.

Ziyu a également été comparé à la légende chinoise du basket-ball Yao Ming. Étonnamment, ils se tiennent tous les deux à la même hauteur ! Ziyu est originaire de la province du Shandong, dans l’est de la Chine. Ses parents sont tous deux des basketteurs renommés, donc le jeu coule dans son sang. Son père mesure 6’9″ tandis que sa mère mesure 6’4″.

Pour en revenir à la vidéo mentionnée ci-dessus, elle est devenue un phénomène du jour au lendemain. Il compte 1,2 million de vues sur Twitter et continue de croître. Les internautes ont été stupéfaits non seulement par sa taille mais aussi par ses capacités. « Que mangent ces enfants ces jours-ci ? » s’est demandé un utilisateur. Cependant, d’autres ont mentionné les « inconvénients » qu’elle devienne pro et joue professionnellement.

7’4 14 ans ? wtf est-ce que ces enfants mangent ces jours-ci – # 6 (@Lebronfanx4) 15 juillet 2021

Je suis plus préoccupé par sa santé, si grande à cet âge, sans parler du fait qu’elle joue au basket, j’espère vraiment que son cœur est surveillé. — Sammy Jankis (@TheRealSentenza) 15 juillet 2021

Beaucoup s’inquiètent également pour sa santé, car elle n’a que 14 ans et a déjà atteint cette hauteur stupéfiante.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici