Une adolescente de 18 ans tuée dans un accident d’horreur avec une BMW et 3 autres personnes blessées alors que la police arrête trois adolescents pour infractions au code de la route

UNE jeune fille de 18 ANS a été tuée dans un accident de BMW – et trois adolescents ont été arrêtés pour cet incident d’horreur.

La jeune femme se trouvait dans la BMW Série 1 bleue lorsqu’elle a quitté la route à East Dorset et s’est écrasée samedi soir.

Le jeune de 18 ans a été tué lorsqu’une BMW s’est écrasée sur Hurn Road la nuit dernière.

La police du Dorset a déclaré que l’accident, qui s’est produit sur Hurn Road vers 21h30, a vu la voiture gravement endommagée.

Malheureusement, une adolescente de 18 ans a été déclarée morte sur les lieux.

Les trois autres occupants de la voiture ont été transportés à l’hôpital.

L’un d’entre eux aurait été grièvement blessé, les deux autres étant légèrement blessés.

Deux hommes et une femme, tous âgés de 18 ans, ont été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés de délits de conduite automobile.

Des fermetures de routes ont été mises en place en fonction de l’intervention des services d’urgence et pour examiner les lieux de la collision.

Le sergent Mile Gatfield, de l’unité de la circulation, a déclaré : « Nos pensées vont à la famille de la jeune femme qui est malheureusement décédée, et les agents soutiennent sa famille.

« Nous menons une enquête détaillée pour établir toutes les circonstances de cette collision et j’ai hâte d’entendre tout témoin de l’incident, ou la manière de conduire le véhicule impliqué avant celui-ci.

« J’exhorte également toute personne susceptible d’avoir capturé des images pertinentes de la dashcam à nous contacter.

« Enfin, je tiens à remercier le public pour sa patience et sa compréhension lors des fermetures de routes, celles-ci ont nécessairement pour but de permettre aux secours d’intervenir et de procéder à un examen des lieux. »

Toute personne ayant des informations est priée de contacter la police du Dorset à l’adresse www.dorset.police.uk, par e-mail à [email protected] ou en appelant le 101, en citant le numéro d’incident 55230147318.

Alternativement, l’association caritative indépendante Crimestoppers peut être contactée de manière anonyme en ligne sur Crimestoppers-uk.org ou en appelant le numéro gratuit 0800 555 111.