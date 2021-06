Une adolescente de 18 ans se bat pour la vie après avoir reçu un coup de tête par une BALEINE

Faits marquants:

• Il existe 14 espèces de baleines à fanons, dont la baleine bleue, la baleine boréale, la baleine franche, la baleine à bosse, le petit rorqual et la baleine grise.

• Les baleines à fanons sont généralement plus grosses que les baleines à dents à l’exception du cachalot qui est très gros et a des dents.

• De nombreuses baleines à fanons migrent chaque année, parcourant de longues distances entre les zones d’alimentation en eau froide et les zones de reproduction en eau chaude.

• Toutes les baleines à fanons ont des fanons au lieu de dents qu’elles utilisent pour ramasser du krill, du plancton et des petits poissons ressemblant à des crevettes.