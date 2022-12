Une adolescente de 18 ans, morte et quatre blessées dans un accident d’horreur alors qu’un homme de 20 ans est arrêté pour conduite dangereuse

UNE ADOLESCENTE est décédée dans un accident d’horreur qui a également blessé quatre autres personnes.

La Ford Fiesta rouge s’est écrasée au rond-point Old Gate Inn près de Canterbury vers 4h20 du matin.

Une jeune femme est décédée des suites d’un accident mortel près de Canterbury qui a blessé quatre autres personnes samedi matin Crédit : Google

La police a fermé l’A2050 à Nackington et a rappelé sur les lieux toute la journée.

Le service d’ambulance de la côte sud-est et le service d’incendie et de sauvetage de Kent étaient également présents et ont prononcé la mort de la femme de 18 ans sur les lieux.

Quatre autres ont été transportés à l’hôpital avec des blessures ne mettant pas leur vie en danger.

Un homme de 20 ans a été arrêté, soupçonné d’avoir causé la mort par conduite dangereuse.

La police lance un appel à toute personne ayant vu ce qui s’est passé, ou disposant d’une caméra de tableau de bord ou d’une vidéosurveillance, pour qu’elle se présente pour l’aider dans son enquête.

Un porte-parole de la police de Kent a déclaré: “Les agents de l’unité d’enquête sur les collisions graves (SCIU) de la police de Kent appellent tous ceux qui ont vu ce qui s’est passé, ou qui ont des images pertinentes de dashcam ou de vidéosurveillance, à se manifester.”

L’équipe des autoroutes du Kent County Council a tweeté: “L’A2050 est actuellement fermée en raison d’un grave RTC à l’Old Gate Inn. New Dover Road et Old Dover Road sont fermées au rond-point, A2050 Ronman Road est fermée à la jonction avec A2 et Bridge High Street .”

La route a depuis rouvert avec des retards dans le dégagement de la zone.

Les gens se sont rendus sur Facebook pour partager leurs condoléances, l’un d’eux disant: “Déchirant. Trop jeune, RIP. Prières pour la famille.”

Un autre a ajouté: “Je pense à leurs amis et à leur famille en ce moment triste. RIP”