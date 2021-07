Une adolescente de 18 ans combat un crocodile de 12 pieds alors qu’il essaie de la traîner sous l’eau alors qu’elle décrit un moment effrayant où il lui a attrapé la jambe

Une adolescente du NEVADA a la chance d’être en vie après avoir combattu un crocodile de 12 pieds de long alors qu’elle nageait au Mexique.

Kiana Hummel, une jeune de 18 ans qui sera bientôt en première année d’université, nageait juste avant minuit dans l’océan près de son hôtel Marriott à Puerto Vallerta lorsque l’attaque s’est produite.

Hummel a réussi à combattre le crocodile de 12 pieds de long Crédit : Twitter

Hummel a déclaré qu’elle et son amie avaient décidé de nager tard dans la nuit, mais dès qu’elles ont atteint l’eau, un crocodile a sauté de nulle part et lui a attrapé la jambe droite.

Le crocodile a ensuite essayé de la tirer dans l’eau, forçant l’adolescent à crier.

C’est alors que Sarah Laney, une personne également en vacances, a entendu le cri de Hummel et a couru pour aider l’adolescent effrayé.

« C’était certainement l’une des choses les plus folles et les plus effrayantes que j’aie jamais vécues », a déclaré Laney à ABC7.

« Honnêtement, je ne l’oublierai jamais quand la tête du crocodile est sortie de l’eau. Je suis juste sous le choc. »

Hummel a essayé de rester calme alors qu’elle était tirée sous l’eau, frappant le crocodile jusqu’à ce qu’il la lâche.

Elle a dit qu’elle était presque hors de l’eau lorsque le crocodile lui a attrapé la cheville gauche et l’a ramenée sous l’eau.

« Je me souviens juste d’avoir dit, s’il vous plaît, ne me quittez pas », a déclaré Hummel. « Et je ne pensais pas que je sortais cette deuxième fois. C’était vraiment mauvais. »

Enfin, le groupe de personnes qui s’est réuni a pu retirer le crocodile de Hummel et l’amener en sécurité.

Bien qu’elle ait la chance de n’avoir perdu aucun membre, elle présente des lésions musculaires et tissulaires étendues jusqu’aux os, ce qui la rend incapable de marcher.

Ariana Martinez, la mère de Hummel, a immédiatement pris l’avion pour voir sa fille de San Francisco après avoir entendu parler de l’attaque contre Facetime.

« Je suis au téléphone avec elle, elle crie, ‘apportez-moi une ambulance, amenez-moi une ambulance à l’hôpital' », a déclaré Martinez. « Cela leur a pris une éternité. »

Il a apparemment fallu 45 minutes à une ambulance pour emmener Hummel à l’hôpital, se souvient Laney. Martinez a affirmé que l’hôpital avait fait payer des milliers de dollars à Hummel avant de lui donner un traitement.

« La sûreté et la sécurité de nos clients et associés sont notre priorité absolue, et nous pouvons confirmer qu’une signalisation appropriée, ainsi que des patrouilles nocturnes et des drapeaux rouges étaient et sont correctement en place », a déclaré Kerstin Sachl, porte-parole de Marriott.

« Nous examinons souvent nos plans et procédures et travaillons en étroite collaboration avec les autorités compétentes sur une base continue », a-t-elle poursuivi. « Notre personnel est formé pour savoir comment réagir de manière appropriée aux questions de sécurité. Nous encourageons tous les clients à être vigilants pour leur sécurité. »

Un GoFundMe a été créé pour aider Hummel avec ses dépenses.

« En raison d’un événement horrible et malheureux lors d’un voyage entre filles à Puerto Vallarta au Mexique, Kiana a été violemment attaquée par un crocodile de 12 pieds alors qu’elle se trouvait sur le front de mer du Marriott Resort », a écrit l’ami de Hummel, Eliam Estrada, qui a organisé la collecte de fonds.

« Cette femme incroyable et puissante a réussi à se battre pour sa vie et à combattre cet animal sauvage alors qu’il était attaché au bas de ses jambes et qu’il était également traîné dans l’océan! »

Hummel devrait subir une deuxième intervention chirurgicale ce week-end et les médecins disent qu’elle marchera probablement d’ici l’automne.