Une adolescente de 17 ans est décédée sur le chemin du retour après une soirée après qu’un “conducteur ivre” s’est écrasé sur une route de campagne alors que sa famille lui rendait hommage

Une adolescente est décédée dans un accident d’horreur avec un conducteur en état d’ébriété présumé alors qu’elle rentrait chez elle après une soirée.

Chloe Hayman, 17 ans, s’amusait avec des amis quelques heures seulement avant que la tragédie ne se déroule à Caerphilly, dans le sud du Pays de Galles, hier matin.

Un homme de 21 ans a été arrêté, soupçonné d’avoir causé la mort par conduite et conduite dangereuses.

La famille de Chloé a maintenant rendu hommage à l’adolescent tragique, qui était passager dans la voiture à l’époque.

Sa mère Danielle O’Halloran a déclaré: “J’ai besoin d’amour et de gens en ce moment.

“Dans quelques jours, je fixerai une heure et un lieu pour que tous ceux qui connaissaient Chloé puissent se rassembler ! Ce sera sur une plage, avec un feu, de l’eau, des amis et de la famille !

Des câlins, de l’amour, des gens qui parlent et se souviennent d’elle, c’est ce que je veux !

“Elle était pétillante et drôle et c’est ce dont je sais qu’elle serait heureuse.”

Des amis dévastés ont également rendu hommage à la “belle” Chloé suite à l’horreur.

L’un d’eux a déclaré: “La fille la plus incroyable, la plus adorable et la plus belle que j’aurais pu avoir comme meilleure amie.

“Elle saurait toujours comment me remonter le moral et mettre un sourire sur mon visage. Nous avons tellement de bons souvenirs ensemble, repose-toi mon bel ange.”

La police a été appelée sur les lieux juste après 5 heures du matin dimanche après l’accident de voiture.

Tragiquement, Chloé, qui était passagère dans la Skoda Octavia beige, n’a pas pu être sauvée et a été déclarée morte sur les lieux.

La police de Gwent a déclaré: “Un homme de 21 ans de Rhymney a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir causé la mort par conduite dangereuse et conduite alors qu’il était inapte à boire; il reste en garde à vue.

“Toute personne ayant des informations sur la collision est priée de nous contacter.

“Nous demandons à toute personne qui aurait pu être témoin de la collision, à CCTV ou à tout automobiliste avec des images de caméra de tableau de bord à Bargoed, Deri et Fochriw entre 4h30 et 17h10 de nous contacter.”

