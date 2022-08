Une adolescente de 17 ans a été tuée lorsque la voiture a reculé et s’est renversée sur elle alors que son père tentait désespérément de la sauver

Une ADOLESCENTE a été tuée malgré les tentatives désespérées de son père pour la sauver après que la voiture dans laquelle elle se trouvait a reculé et s’est renversée.

Aaliyah Sedley-Jones, connue sous le nom de Lily, 17 ans, était assise seule à attendre dans le véhicule familial lorsqu’elle a démarré le moteur qui a désengagé le frein à main automatique.

Aaliyah Sedley-Jones, connue sous le nom de Lily, est décédée dans l’accident de Spring Hill, Weston-super-Mare le 5 janvier Crédit : Universal News & Sport

Les efforts désespérés de son père pour ouvrir les portes et empêcher la Citroën de rouler ont été contrecarrés après que la voiture se soit verrouillée automatiquement en raison de sa vitesse, le laissant seul à regarder avec horreur.

Une enquête tenue lundi a appris que Lily était décédée dans l’accident de Spring Hill, Weston-super-Mare, Somerset, le 5 janvier après que la voiture se soit renversée sur elle.

Papa Benjamin Jones a déclaré à l’audience qu’il avait vu sa fille dans le siège du conducteur et l’avait entendue démarrer le moteur.

Le coroner a été informé que les portes d’une Citroën C4 se verrouillaient lorsqu’une vitesse de 6 mph était atteinte.

Il a déclaré à l’enquête: “Je ne pouvais plus le retenir.

“Je n’ai aucune idée de pourquoi Lily s’est assise sur le siège du conducteur et a essayé de conduire la voiture.”

Le véhicule roulant a heurté un bord d’herbe, un mur et un lampadaire avant de basculer sur Lily.

Les efforts de sauvetage désespérés des voisins, des membres de la famille et des ambulanciers paramédicaux se sont avérés infructueux et Lily est décédée sur les lieux peu avant 21 heures.

La police a déclaré à l’enquête que Lily n’avait jamais conduit la voiture auparavant et ne détenait qu’un permis provisoire.

Aucun défaut n’a été trouvé sur le véhicule et la coroner Maria Voisin a qualifié le décès d'”accident”.

La cause du décès a été donnée comme des lésions cérébrales.

Rendant hommage au moment de sa mort, la mère de Lily a déclaré dans un communiqué: “Lily, tu as été prise au début de ta vie et tu étais tellement excitée pour tout ce que tu devais espérer.

“Vous avez profité au maximum de chaque jour de votre vie.

“Tu étais mon meilleur ami, une bouffée d’air frais et tu illuminais toutes les pièces dans lesquelles tu entrais.

“Tu avais tellement peur de perdre quelqu’un que tu aimais et le seul réconfort que j’ai est qu’au moins maintenant tu n’auras jamais à souffrir de la douleur que tous ceux qui te connaissent ressentent en ce moment.

“Tu étais vraiment trop parfait pour ce monde cruel et le moment où je peux être à nouveau avec toi ne peut pas arriver assez tôt.”

‘LA PLUS BELLE FILLE’

La mère au cœur brisé a déclaré que les quatre frères, la famille et les amis de Lily garderaient sa mémoire vivante.

Elle a déclaré: ” Nous n’arrêterons jamais de parler de vous car vous étiez la fille la plus attentionnée, la plus attentionnée, la plus aimante, la plus drôle et la plus belle et le temps que nous avons passé avec vous nous le chérirons pour toujours.

“Nous a été enlevé au pire âge de seulement 17 ans dans un accident tragique et soudain qui nous hantera à jamais.

“Nous étions fiers de toi à chaque instant de chaque jour et nous t’aimons plus que tu ne pourrais jamais l’imaginer ma belle Lily.”