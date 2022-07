Une adolescente de 14 ans tuée dans une attaque de crocodile alors qu’elle nageait dans une rivière avec des copains

UN CROCODILE a tué une jeune fille devant ses amis horrifiés alors qu’elle nageait.

Intan Maria Sari, 14 ans, a été mutilée par la bête dans la province indonésienne de Riau.

Intan Maria Sari, 14 ans, a été mortellement attaquée par un crocodile samedi Crédit : Presse virale

L’incident s’est produit devant des amis horrifiés sur l’île indonésienne de Riau Crédit : Presse virale

Selon des informations, l’adolescente et ses amis lavaient leurs vêtements dans la rivière avant de plonger dans l’eau pour jouer samedi dernier.

Ses copains ont alors regardé impuissants et se sont précipités pour appeler les adultes à l’aide alors que Maria disparaissait sous l’eau.

Une recherche et un sauvetage ont été rapidement effectués par la police locale qui l’a découverte plus de 24 heures plus tard avec des marques de morsures d’animaux sur la taille.

Le corps de Maria a été retrouvé à environ un kilomètre de l’endroit où elle a été vue pour la dernière fois, selon la police.

Aipda Misran, responsable des relations publiques de la police d’Indragiri Hulu, a confirmé que l’opération de recherche avait été menée avec une équipe conjointe de l’Agence régionale de gestion des catastrophes, de l’Agence nationale SAR, ainsi que de l’armée et des résidents.

Décrivant la version des événements, il a déclaré : « Après avoir lavé des vêtements, la victime s’est trempée dans la rivière. Elle a plongé en dessous mais a crié à l’aide en faisant surface.

“Une de ses amies a vu la victime se faire attaquer par un crocodile.

Le policier a ajouté : “Son corps était intact, mais il y avait des cicatrices qui ressemblaient à des morsures de crocodile sur la taille.”

En raison de l’incident, les autorités locales ont interdit aux villageois de nager dans la rivière et ont érigé des panneaux concernant la “menace des animaux sauvages”.

Le corps de la jeune fille a été emmené pour une autopsie avant que sa famille ne puisse la récupérer pour une cérémonie funéraire.

Le crocodile qui aurait attaqué la jeune fille n’a pas été retrouvé.

L’inspecteur Aipda a ajouté: “Les habitants ont été avertis d’éviter les rivières car le crocodile est susceptible d’attaquer à nouveau.”

L’archipel indonésien abrite 14 types de crocodiles – avec une grande population de crocodiles estuariens extrêmement grands et violents qui s’épanouissent dans le climat de la région.

Les responsables de la conservation reprochent à la dégradation de l’habitat due à la pêche à l’explosif et à la conversion des zones côtières en fermes d’avoir chassé les créatures de la nature et de les rapprocher des villages.

Les habitants du pays en développement utilisant toujours les rivières pour se baigner et pêcher de manière primitive, la combinaison mortelle de facteurs a entraîné une augmentation du nombre d’attaques de crocodiles.

HORREUR DE CROCO

En octobre dernier, une fillette de huit ans est décédée après avoir été mangée par un crocodile sur l’île indonésienne de Buru.

Le reptile responsable a été identifié comme un crocodile d’eau salée pouvant atteindre 20 pieds de long et avaler ses victimes entières.

Les habitants indonésiens ont abattu 300 crocodiles en juillet 2018 lors d’une série d’attaques de vengeance après qu’un homme a été mangé à West Papau.

En mars 2021, un garçon de huit ans a été coupé de l’estomac d’un crocodile après que la bête de 26 pieds de long l’ait avalé en entier – également en Indonésie.

Selon des informations, Dimas Mulkan Saputra a été entraîné dans des eaux troubles alors que son père nageait frénétiquement après l’énorme reptile.

Le garçon pêchait avec son père, Subliansyah, lorsqu’il s’est éloigné du rivage.

Pendant ce temps, les restes d’un garçon de quatorze ans ont été récupérés à l’intérieur du ventre d’un crocodile après qu’il ait été dévoré vivant.

En 2020, Ricky Ganya a été vu pour la dernière fois en train de ramasser des escargots au bord d’une rivière à Kuching, en Malaisie, lorsque le crocodile a bondi, serré ses mâchoires sur sa cheville et l’a traîné sous l’eau.

La tante du garçon, qui a été témoin de l’horrible attaque, a appelé à l’aide et les services d’urgence sont arrivés.

Ils ont ensuite utilisé un poulet comme appât pour attirer le crocodile de 14 pieds hors de l’eau, à environ cinq kilomètres de l’endroit où l’adolescent a été vu pour la dernière fois.