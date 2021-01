Un garçon de 13 ans a établi un nouveau record en jouant 20 chansons en 30 minutes au clavier avec un bandeau sur les yeux.

AS Hariharan Naidu a réussi l’exploit d’entrer dans le «Wonder Book of Records». Élève de huitième niveau à Gitanjali Devshala à Hyderabad, il a récemment établi le record en mettant en scène la performance en présence des juges de Wonder Book of Records (WBR).

« Il a joué 20 chansons en 30 minutes et cela aussi avec un bandeau. C’est un disque. En fait, il l’a terminé en 29 minutes 19 secondes », a déclaré le Dr G. Swarna Sree, Wonder Book of Records, coordinateur en chef de l’Inde du Sud.

« 2020 n’a pas été une bonne année à cause de Covid, mais cela m’a donné des moments mémorables vers la fin », a déclaré Hariharan, qui a commencé à apprendre la musique dans un institut renommé à l’âge de neuf ans.

Hariharan a lancé la chaîne YouTube «Chill with Hariharan» pour utiliser son temps pendant le verrouillage. Il a posté plusieurs vidéos de ses performances, dont quelques chansons en hommage à l’acteur Sushant Singh Rajput. La chaîne YouTube a déjà recueilli plus de 3 000 abonnés et 60 000 vues.

Hariharan, un amateur d’échecs, se présente comme un garçon explorant ses intérêts, naviguant dans l’esprit et la vie, appréciant la musique.

Les compositeurs et chanteurs de musique étaient notamment Anup Rubens, la chanteuse folk Padma Vishwas et le membre du comité exécutif de la Chambre de commerce du film Telugu, le Dr Padmini Nagulpalli, étaient présents pour assister à la performance du garçon et l’encourager.

L’ancien ministre et représentant spécial de Telangana à Delhi, S. Venugopala Chary, qui a présenté le certificat à Hariharan, a fait l’éloge du garçon et a déclaré qu’il avait rendu Telangana fier.

Aruna Tumma était heureuse que son fils établisse un record international avec sa superbe performance. «Chaque enfant aura un talent caché. C’est aux parents d’identifier le talent et de les encourager», a-t-elle déclaré.