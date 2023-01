Une adolescente danoise accusée d’avoir rejoint un groupe international de suprémacistes blancs et d’avoir tenté d’en recruter d’autres

Un jeune de 16 ans a été inculpé jeudi d’avoir rejoint un groupe international suprémaciste blanc et d’avoir tenté de recruter une autre personne dans le groupe, que les autorités danoises ont qualifié de néonazi et de groupe terroriste.

L’accusation a déclaré que l’adolescent avait promu les activités de la division Feuerkrieg en ayant “participé à la préparation d’un manuel décrivant l’objectif du groupe terroriste et les attentes de ses membres, ainsi que du matériel extrémiste partagé ainsi que des manuels sur les bombes et les armes”. Cela a été fait via l’application de messagerie Telegram.

Le procureur Lise-Lotte Nilas a déclaré que les autorités pensaient que “le jeune de 16 ans a assumé un rôle de leadership dans la division néo-nazie Feuerkrieg en ce qui concerne la manière dont le groupe terroriste devait être organisé, y compris comment il pourrait gagner plus de membres”.

Elle a dit que ce que l’adolescent qui n’a pas été identifié avait fait était grave “car cela peut augmenter le risque que d’autres personnes commettent des actes de terrorisme”.

L’adolescent de l’est du Danemark a été arrêté pour la première fois en avril 2022. Un procès doit débuter le 14 mars à Holbaek, à environ 34 miles à l’ouest de Copenhague.

La division Feuerkrieg plaide pour une guerre raciale et promeut certaines des opinions les plus extrêmes du mouvement suprématiste blanc.