Une adolescente chinoise a mangé 3 kg de cheveux qui lui bloquaient les intestins, les médecins trouvent qu’il n’y a “pas de place pour la nourriture”

Les enfants prennent souvent des mesures sévères lorsqu’ils sont incapables d’exprimer leurs émotions, ce qui entraîne une mauvaise santé mentale et/ou physique. Ce fut le cas de cette adolescente qui en a mangé 3 kg qui lui ont bloqué les intestins au point qu’elle ne pouvait plus rien manger. L’incident signalé en Chine a révélé que des chirurgiens avaient retiré une boule de poils du poids d’une brique de son estomac après qu’elle les ait avalés, souffrant d’un trouble. Elle est même devenue chauve après s’être arrachée et mangée ses cheveux.

L’adolescent de 14 ans appartenait à Xian dans la province chinoise du Shaanxi, comme l’a mentionné le South China Morning Post (SCMP). « Elle est venue nous voir parce qu’elle ne pouvait pas manger. Nous avons alors constaté que son estomac était rempli de tellement de poils qu’il n’y avait plus de place pour la nourriture, et son intestin était également bloqué », a déclaré Shi Hai, la gastro-entérologue de l’hôpital Xian Daxing, qui était en charge de son traitement.

Le médecin a décrit la dépendance de manger ses propres cheveux à une condition appelée Pica. On sait qu’il s’agit d’un désir anormal de manger des aliments non comestibles et non alimentaires que l’on retrouve principalement chez les enfants « restés en arrière ». Le ministère chinois de l’Éducation a affirmé que sur tous les élèves âgés de six à quinze ans, 13 millions étaient des enfants ruraux abandonnés par leurs parents.

La jeune fille faisait partie des millions d’enfants « laissés pour compte » dans les zones rurales chinoises. Elle vivait avec ses grands-parents qui l’ont élevée pendant que ses parents vivaient loin pour le travail.

« Elle vit avec ses grands-parents, qui n’ont pas prêté suffisamment attention à son comportement. Elle a peut-être souffert de problèmes psychologiques pendant de nombreuses années. Donc, j’espère, plus généralement, que les parents pourront passer plus de temps avec ces enfants laissés pour compte », a ajouté Shi.

En attendant, ce n’est pas la première fois que des nouvelles d’enfants souffrant de Pica en Chine sont rapportées. Plus tôt, les médecins de la province du Hubei ont dû retirer une boule de poils géante de l’estomac d’une jeune fille de 14 ans qui mangeait ses cheveux depuis une décennie, a rapporté le SCMP.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici