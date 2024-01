Une adolescente bouleversée par le fait que ses parents ne paieront pas ses études alors qu’ils gagnent 320 000 $ par an

Nous devons tous apprendre à nous approprier notre vie en tant que jeunes adultes, et si nous avons de la chance, nous avons des parents prêts à nous pousser à apprendre à tracer notre propre voie dans le monde, même si nous venons de milieux privilégiés.

Mais il y a une limite où refuser de soutenir financièrement votre enfant au début de sa vie devient exagéré. Payer ses études universitaires en fait partie.

Les parents d’un adolescent ne paieront pas ses études universitaires même s’ils gagnent 320 000 $ par an.

Certes, enseigner la valeur d’un dollar aux enfants qui ont grandi dans le privilège est d’une importance vitale. Nous avons tous connu quelqu’un qui n’a jamais eu à apprendre ces leçons.

Mais étant donné le coût incroyable d’une éducation – et le niveau d’éducation requis de nos jours, même pour les emplois de débutant les plus modestes – refuser de payer des études universitaires pour enseigner cette leçon semble être un pont trop loin. Droite?

C’est précisément le choix qu’ont fait les riches parents d’un adolescent qui a fait appel à un gourou de la finance. Dave RamseyLe spectacle, cependant.

Les parents de l’adolescent ne paieront pas leurs études universitaires parce qu’ils sont à l’âge de la retraite et viennent d’acheter une maison de vacances.

“J’ai donc 17 ans et je suis sur le point d’aller à l’université dans quelques mois, et je suis hors de l’État pour mon école”, a déclaré l’adolescente, nommée Haley, à Ramsey.

Elle a reçu des bourses qui ont ramené le coût de ses études universitaires à 30 000 $ par an. Mais cela reste un diplôme à six chiffres.

“Mes parents gagnent collectivement environ 320 $ par an”, a poursuivi Haley, “mais je savais dès mon plus jeune âge qu’ils n’allaient pas contribuer à quoi que ce soit pour mes études universitaires.”

Elle a ensuite demandé conseil à Ramsey sur la manière d’obtenir des prêts étudiants, car elle n’est pas admissible à une aide financière.

Ramsey, habituellement connu pour le genre de conseils financiers intransigeants et précis qui sont souvent controversés, n’en avait rien dans cette affaire.

“Vos parents gagnent 320 000 $ par an et leur projet pour vous est de vous endetter pour aller à l’université ?” » demanda-t-il, mystifié. “Je ne pense pas que j’ai besoin de te parler, je pense que je dois leur parler. C’est absurde.”

“Le fait est qu’ils viennent d’acheter une deuxième maison l’année dernière”, a déclaré Haley, “et ils sont plus âgés que la plupart des parents, donc ils prévoient de prendre leur retraite probablement d’ici sept à dix ans.”

“Eh bien, c’est gentil,” répondit Ramsey avec exaspération. “Ils ont acheté une deuxième maison pour ne pas avoir les moyens d’envoyer leur enfant à l’université. Ouais, c’est un système de valeurs foutu.”

Ramsey lui a recommandé d’aller plutôt dans l’école la moins chère qu’elle puisse trouver, mais cela pourrait limiter sa viabilité sur le marché du travail actuel.

La situation de Haley illustre un problème persistant dans l’économie américaine : le valeur d’un diplôme collégial est en baisse constante. Cela s’explique par de nombreuses raisons, la principale étant que de nos jours, de plus en plus de personnes possèdent un diplôme universitaire.

Mais c’est aussi à cause de l’évolution du marché du travail. Même les emplois de débutant peu rémunérés nécessitent parfois une maîtrise, et les enfants qui ne fréquentent pas les écoles d’élite et qui n’ont pas les qualifications et les relations offertes par ces écoles d’élite ne peuvent souvent pas mettre les pieds dans la porte.

Cela laisse la plupart des jeunes dans une situation intenable et financièrement débilitante. Ils portent des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars de dettes pour un diplôme qui ne les mène pas très loin, voire nulle part.

Il n’est donc pas étonnant que la confiance dans la valeur d’un diplôme universitaire ait chuté au cours des 10 dernières années, avec de plus en plus de parents déclarant qu’ils ne veulent même pas que leurs enfants aillent à l’université pour éviter ces réalités financières paralysantes.

Ramsey avait des sentiments similaires à propos de la situation de Haley. “Je ne vais PAS vous dire à 17 ans… de vous endetter pour aller à l’université”, a-t-il déclaré. Il lui a plutôt recommandé de confronter ses parents aux réalités de leurs décisions financières.

À défaut, il lui a recommandé d’aller dans une école moins chère qu’elle pourrait payer sans s’endetter, car “Kiddo, ta version de 30 ans n’aimera pas la version de toi de 17 ans qui a pris ces décisions”. “.

De nos jours, il y a trop de trentenaires, de quarante et même de quinquagénaires qui savent très bien à quel point Ramsey a raison à ce sujet.

Il est important de s’attendre à ce que vos enfants paient leur propre chemin dans la vie. Mais exiger qu’ils se jettent inutilement dans le hachoir à viande ruineux qu’est devenu notre système éducatif et notre économie est carrément absurde. Et Ramsey a raison : c’est aussi une mauvaise éducation parentale.

