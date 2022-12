Une adolescente blessée lors du match Manchester City-Liverpool

Une jeune fille de 15 ans a été blessée lors d’un match de Coupe Carabao entre Manchester City et Liverpool jeudi. Le jeune fan aurait été soigné au stade Etihad de Manchester pour une blessure à la tête.

La police de la région enquête sur la question et a également procédé à d’autres arrestations. Un homme a été arrêté pour un autre incident raciste au stade. Deux autres fans ont également été appréhendés après avoir apporté des feux d’artifice dans l’arène.

La police examine la vidéo et évalue l’incident

Le commandant du match de la police du Grand Manchester, le surintendant Gareth Parkin, a publié une déclaration sur le désordre. “Nous sommes au courant d’un certain nombre d’objets, dont des pièces de monnaie et une bombe fumigène, qui ont été lancés pendant le match”, a déclaré Parkin. “Nous enquêterons sur les incidents et examinerons la vidéosurveillance de la nuit.”

“Il est clair que jeter des objets dans une zone confinée peut être dangereux et avoir des conséquences graves et parfois dévastatrices.”

City et Liverpool déçus par les événements

Les deux clubs ont publié une déclaration commune concernant les problèmes rencontrés lors du match d’hier soir. “Le Manchester City FC, le Liverpool FC et les présidents de nos groupes de supporters ont travaillé ensemble ces dernières semaines pour rappeler aux fans nos attentes et les deux clubs tiennent à remercier la grande majorité des fans pour leur comportement lors du match de la Coupe Carabao d’hier soir à l’Etihad. Stade », lit-on dans le communiqué.

“Il est cependant extrêmement décevant qu’il y ait eu un certain nombre d’incidents tout à fait inacceptables lors du match d’hier soir. Ces incidents feront l’objet d’une enquête approfondie, seront signalés à la police et les personnes jugées responsables seront soumises au processus de sanction de leur club respectif.

Comme l’affirme la déclaration commune, les deux clubs avaient précédemment prévu une réunion pour régler les tensions. Il y a eu plusieurs incidents impliquant des supporters lors de matchs entre les clubs ces dernières années. Les problèmes de jeudi marquaient malheureusement un excellent match sur le terrain. City a finalement remporté le match 3-2 et s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe Carabao.