Une adolescente américaine récupère la place mondiale de Guinness pour la bouche béante la plus large et peut tenir dans une «canette de soda entière»

Isaac Johnson a de nouveau gagné le record du monde Guinness de la plus grande bouche béante du monde. Johnson a été inspiré pour créer un nouveau record du monde après avoir vu l’Allemand Bernd Schmidt remporter le titre avec une bouche de 8,8 cm de large en 2017. Après beaucoup d’entraînement, le jeune a battu le record de Schmidt avec une mesure un peu plus large que 8,8 cm. Cependant, quelques mois plus tard, en 2019, un nouveau concurrent est apparu, Phillip Angus de Boyertown, en Pennsylvanie. Angus a informé Guinness World Records que sa bouche était beaucoup plus grande que d’habitude, et il ne s’était pas trompé. Avec une bouche béante de 9,52 cm, il a complètement détruit le titre de Johnson. Johnson, d’autre part, n’allait pas prendre sa détrône à la légère et espérait que sa bouche s’agrandirait au fur et à mesure de sa puberté. Étonnamment, l’adolescent du Minnesota a recommencé. Il a demandé le record du monde de la bouche béante la plus large en octobre de l’année dernière, et les autorités ont été déconcertées lorsque la mesure officielle est apparue. Le nouveau record du monde Guinness est de 10,175 cm.

La bouche de Johnson est si énorme qu’il peut y mettre une balle de baseball, une canette de Coca et même une pomme géante avec de l’espace à revendre. Lorsqu’on lui a demandé, si cela faisait mal d’ouvrir la bouche si grand, il a dit: « Cela ne fait pas mal, même si cela peut devenir las, si j’ouvre longtemps. » Une vidéo de lui démontrant son cadeau a été publiée sur Guinness World. Compte TikTok de Records, où il a été vu environ 90 millions de fois.

Il a révélé comment le nouveau record l’avait transformé en une petite célébrité, et il prétend être reconnu lorsqu’il est en public. « L’employé qui nous a donné nos billets au cinéma m’a dit un jour : ‘Vous semblez familier !’ « Vous considérez-vous comme une célébrité enfantine ? » Nous avons ri et lui avons dit qu’elle avait dû regarder le film Guinness World Records », a-t-il déclaré.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici