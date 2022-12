Une adolescente a poignardé à mort sa mère britannique Emma Lovell quelques heures après avoir été libérée sous caution '' alors que des photos montrent que les malades du gang se vantent en ligne

Un adolescent aurait poignardé à mort une mère britannique chez elle en Australie quelques heures seulement après avoir été libérée sous caution.

Emma Lovell, 41 ans, originaire d’Ipswich, est décédée après qu’elle et son mari Lee, 43 ans, ont été poignardés chez eux dans le Queensland le lendemain de Noël alors qu’ils tentaient d’arrêter deux intrus.

Emma, ​​41 ans, photographiée avec son mari Lee, a été poignardée à mort Crédit : Facebook

Emma et Lee ont déménagé du Suffolk en Australie avec leurs deux filles il y a 11 ans Crédit : Facebook

Les profils des membres du gang sur les réseaux sociaux sont inondés de photos d’eux-mêmes posant avec de l’argent et de la drogue Crédit : Instagram

Les adolescents se couvrent le visage d’emojis pour cacher leur identité Crédit : Instagram

Les flics ont déclaré que le couple avait été poignardé après que les cambrioleurs aient fait irruption dans leur maison et qu’une “échauffourée” ait éclaté sur le porche alors qu’ils tentaient frénétiquement de protéger leurs deux enfants.

Emma est décédée tragiquement des suites de ses blessures après avoir été poignardée à la poitrine.

Lee est sorti de l’hôpital après avoir été soigné pour une blessure par arme blanche ne mettant pas sa vie en danger.

La police a arrêté quatre adolescents près de la maison de Brisbane quatre heures après le cambriolage.

Deux jeunes de 17 ans ont été inculpés de meurtre et de tentative de meurtre et ont comparu devant le tribunal mercredi avant d’être placés en détention provisoire.

La police continue d’interroger deux autres personnes, âgées de 16 et 17 ans.

Les détectives ont confirmé que les quatre adolescents étaient “connus de la police”.

Selon 7News, l’un des garçons accusés de meurtre a été arrêté la veille de Noël et accusé de multiples infractions.

Il a ensuite été libéré sous caution le lendemain de Noël malgré les objections de la police – quelques heures avant qu’Emma ne soit poignardée à mort sur le pas de sa porte.

L’un des garçons impliqués aurait également été responsable d’avoir poignardé un homme dans une autre maison à Brisbane l’année dernière.

Il a été inculpé de tentative de meurtre, condamné et depuis remis en liberté.

Les habitants craignent maintenant que le meurtre d’Emma ne soit lié à des gangs d’adolescents qui terrorisent Brisbane au milieu d’une série de cambriolages brutaux à travers la ville.

Les profils des membres du gang sur les réseaux sociaux sont inondés de pancartes de gangs et de photos d’eux-mêmes posant avec des machettes, de l’argent et de la drogue et se vantant de leurs crimes.

Selon le Courier Mail, l’un des adolescents prétendument impliqués dans le meurtre du lendemain de Noël a publié des vidéos de lui-même et d’autres personnes conduisant dans des voitures de luxe volées quelques jours avant sa mort.

Le groupe s’est filmé atteignant des vitesses allant jusqu’à 130 mph avant de poser devant une Audi et une Porsche en utilisant des pancartes de gangs et en brandissant des poignées d’argent.

La vidéo la plus récente a été partagée sur les réseaux sociaux il y a à peine une semaine.

Les quatre garçons liés au meurtre vivaient également dans une maison de transition pour jeunes délinquants à proximité – et avaient causé des problèmes au cours des semaines précédentes, rapporte le Daily Mail.

Natalie, qui vit à proximité, a déclaré avoir entendu parler de plusieurs introductions par effraction dans la région au milieu des tensions entre des gangs de jeunes rivaux des côtés opposés de Brisbane.

“Il y a un gang Northside et un gang Southside, ils opèrent à chaque extrémité de la ville”, a-t-elle déclaré.

“Quelque chose doit changer… les gens doivent se sentir en sécurité chez eux.”

La voisine Tracey a déclaré que différents garçons et filles quittaient la maison de transition toutes les quelques semaines.

Au cours des 18 derniers mois, elle a déclaré que sa famille avait vu des flics faire irruption à plusieurs reprises dans la maison.

Ces derniers jours, elle a affirmé avoir vu une série de graffitis disant “Northside” pulvérisés sur des clôtures et des murs près de la maison de transition.

En avril dernier, un gang de jeunes délinquants a fait irruption dans une maison de la ville armés de couteaux, volant plusieurs articles de luxe, dont un sac de voyage Louis Vuitton et le SUV Lexus de la famille.

Ils auraient filmé le vol et mis en ligne les images terrifiantes, montrant les voyous brandissant leurs armes pendant que la famille dormait à l’étage.

Emma est décédée tragiquement des suites de ses blessures après avoir été poignardée à la poitrine Crédit : Facebook

Les gangs d’adolescents se sont filmés en train de faire une descente dans une maison de la même ville plus tôt cette année Crédit : 9News

L’un des adolescents prétendument impliqués a publié des vidéos de lui-même conduisant dans des voitures volées de luxe Crédit : 9 actualités

Deux garçons de 17 ans ont été arrêtés et inculpés pour le meurtre d’Emma Crédit : 9 actualités

L’un des adolescents pose avec une liasse de billets Crédit : 9 actualités

Le mari d’Emma, ​​Lee, a fondu en larmes mercredi alors qu’il parlait de l’horrible nuit du lendemain de Noël et du moment où il a su que sa femme était décédée.

Lee a dit qu’il pensait initialement que sa femme allait survivre à ses blessures après l’attaque.

Mais il s’est souvenu de son “choc majeur” quelques heures plus tard lorsqu’il a découvert qu’elle était décédée.

Et le père a dû annoncer la nouvelle déchirante à ses filles après que l’une d’entre elles ait demandé : “Où est maman ?”

Retenant ses larmes, Lee a déclaré: “J’ai dit” nous devons parler “et nous avons tous les deux craqué.”

Lee a rendu hommage à sa femme, disant qu’elle “est morte en essayant de me protéger, moi et notre famille”.

Il a déclaré au Daily Mail: “Emma était le ciment de notre famille, elle était drôle, intelligente, si attentionnée, ferait n’importe quoi pour n’importe qui.

“Elle est morte en essayant de me protéger, moi et notre famille.

“Nous sommes tous dévastés par ce qui s’est passé. Elle me manque tellement.”

Expliquant comment l’horreur s’est déroulée, il a déclaré: “Nous avons entendu nos deux chiens aboyer, Emma a vérifié sur notre application de sécurité et a vu que la porte d’entrée était ouverte.

“Nous nous sommes tous les deux précipités hors de la porte de notre chambre, Emma derrière moi, et avons vu deux personnes dans notre maison.

“Je ne savais même pas qu’il y avait un problème jusqu’à ce que ma fille remarque que sa mère saignait.”

Emma et Lee ont déménagé du Suffolk en Australie avec leurs deux filles il y a 11 ans.

La famille avait passé le jour de Noël à la plage de la Sunshine Coast.

Une photo de famille souriante a été partagée avec un message pour leurs amis.

Ils ont écrit sur Facebook: “J’espère que tout le monde passera un excellent jour de Noël avec ses proches et ses amis.”

Le voisin Jay Balhatchet, qui a vu des ambulanciers tenter désespérément d’aider Emma sur la pelouse, a déclaré que le quartier s’était réveillé sous des cris.

Il a dit: «Je crie vraiment, des deux jeunes filles. ‘Quelqu’un aide ma mère, aide ma mère’.

“C’est à peu près à ce moment-là que tout le monde s’est levé, et c’est à ce moment-là qu’ils ont tous vu cela se produire sur la pelouse.”

Au lendemain du drame, une pétition a été mise en place appelant à la création de la “Loi d’Emma”.

La loi proposée rendrait la prison obligatoire pour les cambrioleurs violents qui sont des récidivistes ou qui utilisent des armes, quel que soit leur âge.

Lee a déclaré qu’il soutiendrait la campagne pour la nouvelle loi.

“J’exhorte les politiciens qui peuvent apporter des changements à le faire et pas seulement en parler pour gagner des voix pour les prochaines élections, vous devez agir et suivre les discussions”, a-t-il déclaré.

Le surintendant John Hallam a déclaré que les services d’urgence étaient confrontés à une “scène horrible”.

Et il a dit qu’il n’y avait aucun lien connu entre les victimes et les suspects.

“La famille est traumatisée et brisée”, a-t-il déclaré.

“Ils ont perdu leur mère et leur femme. Toute la communauté est également en deuil.”

Une campagne de financement a été mise en place pour la famille par la communauté de North Lakes.

“Emma laisse derrière elle son mari Lee et ses deux filles, qui sont maintenant confrontées à la perte inimaginable de leur épouse et mère bien-aimées”, a déclaré la collecte de fonds.