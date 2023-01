Une acupunctrice et experte en douleur partage les 2 points de pression qu’elle utilise pour “soulager rapidement les maux de tête”

De nombreuses personnes prennent des analgésiques comme l’acétaminophène et les AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens) pour soulager les symptômes. Mais en abuser sans avis médical peut entraîner des effets secondaires nocifs .

Céphalées de tension ne sont pas une blague. Ils ressemblent généralement à une bande serrée autour de la tête et peuvent provenir de contractions musculaires de la tête et du cou, du stress ou même d’une mauvaise posture.

Ces points d’acupuncture se trouvent sur la base osseuse du crâne, sur les côtés gauche et droit. Exercer une pression sur eux n’est pas seulement utile pour soulager les maux de tête, mais aussi pour les douleurs au cou et la congestion des sinus.

Marcher dehors à un rythme soutenu pendant 30 minutes peut diminuer votre stress et fournir de l’oxygène frais, aidant à traiter les céphalées de tension.

Si vous avez du mal à quitter complètement votre bureau, prévoyez de courtes pauses toutes les 30 à 60 minutes. Levez-vous et marchez ou étirez-vous pendant cinq à 10 minutes pour favoriser une meilleure circulation sanguine vers le corps et le cerveau.

L’eau potable peut également aider à soulager les maux de tête et de corps. La fatigue est souvent causée par un manque d’hydratation, et études ont constaté que les personnes souffrant de maux de tête et de migraines ne boivent souvent pas assez d’eau. J’aime avoir mon eau chaude avec une tranche de gingembre ou de citron.

Eileen Li est acupuncteur agréé, docteur en médecine chinoise et kinésithérapeute. Elle a obtenu son doctorat clinique à l’Université Simmons. De là, elle a travaillé dans le domaine de la réadaptation physique spécialisée dans la recherche sur la douleur chronique, la pédiatrie et la gériatrie, la psychiatrie en milieu hospitalier et les écoles. Ses recherches sur la douleur chronique ont été publiées dans plusieurs revues. Suivez Eileen sur TIC Tac et Instagram.

