Une actrice originaire de Penticton fait sensation sur la scène théâtrale du West End – Penticton News

Photo : Helen Murray Maika Toporowski, à gauche, et ses co-stars Dimitri Gripari et Kit Harrington.

Une actrice originaire de Penticton a récemment fait des débuts remarqués sur scène dans le célèbre quartier des théâtres du West End de Londres.

Maika Toporowski, diplômée de l’école secondaire de Penticton, a récemment terminé 12 semaines en tant que doublure pour deux rôles principaux dans la production à succès Jeu d’esclave avec Game of Thrones l’étoile Kit Harrington.

En tant que doublure, Toporowski était préparée au fait qu’une grande partie de son travail pourrait attendre dans les coulisses, mais elle a eu son temps sous les projecteurs.

« Je me sens incroyablement chanceux de non seulement faire partie de cette production, mais aussi de me produire dans le West End 10 fois au cours de sa tournée. C’était surréaliste de partager la scène avec un casting aussi talentueux, dont certains dont j’admire le travail depuis des années », a déclaré Toporowski dans un communiqué de presse.

« Tous les membres de la troupe ont été exceptionnels. J’ai eu le sentiment d’être entre de bonnes mains à tout moment, sur scène comme en dehors. Il me faudra un certain temps pour m’en rendre compte. »

Toporowski a trouvé son chemin vers New York après avoir grandi à Penticton, où elle a obtenu son diplôme du Conservatoire Terry Knickerbocker en 2022. Elle a ensuite traversé l’Atlantique pour Londres, où elle a construit sa carrière théâtrale.