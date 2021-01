Grande coupure: En 2019, au cours de sa dernière année à la Juilliard School, elle s’est produite dans un atelier d’art dramatique auquel ont participé des agents de talent et d’autres professionnels de l’industrie. Deux agents lui ont suggéré d’essayer «Farewell Amor», ainsi qu’une production de théâtre public de «Pour les filles de couleur qui ont envisagé le suicide / Quand l’arc-en-ciel est Enuf» de Ntozake Shange. Elle a auditionné pour les rôles la même semaine que son diplôme. Un mois plus tard, elle a eu les deux concerts. «C’est fou de penser que ce sont mes deux premiers emplois après avoir obtenu mon diplôme parce qu’ils ont tous deux placé la barre très haut», a déclaré Mme Lawson.

Revendiquer la renommée: Bien qu’elle n’ait jamais joué dans un film auparavant, Mme Lawson génère Le buzz des Oscars pour son rôle dans «Farewell Amor», un tendre drame d’Ekwa Msangi sur une famille angolaise qui s’est réunie à Brooklyn après deux décennies. Mme Lawson joue la jeune fille qui s’adapte à une nouvelle vie en Amérique. «Donner des voix aux communautés dont nous n’entendons pas assez, c’est pourquoi je me suis lancée dans cette industrie», a-t-elle déclaré.

Dernier projet: Avec des productions arrêtées par la pandémie, elle a consacré une partie de son temps à enseigner le théâtre aux élèves de son lycée Alma Mater, le École des arts Duke Ellington à Georgetown. Elle espère transmettre le type de leçons de vie qu’elle a apprises en tant qu’étudiante là-bas. «Au lycée, j’ai été initiée à l’art et à l’activisme», dit-elle. «Juilliard était là où cela devait être appliqué en réalité.»

Prochaine chose: En mars, Mme Lawson apparaîtra aux côtés de Robert Pattinson et Zoë Kravitz dans «The Batman», la prochaine itération du héros sombre de la bande dessinée de DC réalisé par Matt Reeves. Elle est la première à vous dire qu’elle ne s’attendait pas à se retrouver à Gotham City. «C’est l’une de ces choses où vous auditionnez, mais vous ne pensez pas que vous allez vraiment obtenir le rôle», a-t-elle déclaré. «Honnêtement, j’essayais simplement de créer une entreprise et de me faire des amis. Il ne s’est entièrement enregistré que lorsque je suis sur le plateau.

Acteur politique: Pour le dernier redémarrage de «Batman», elle joue un candidat à la mairie têtu nommé Bella Reál. «C’est quelqu’un qui regarde l’état de Gotham et essaie de faire une différence», a déclaré Mme Lawson. «Elle prend position et dit: ‘Non, les gens au pouvoir ne gèrent pas vraiment les choses correctement.’ Ce n’est pas si différent de ce que nous voyons actuellement dans notre propre pays. »