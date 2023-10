Une activité « externe » probablement à l’origine de la fuite du gazoduc Finlande-Estonie

La Finlande a déclaré qu’une activité « externe » était probablement à l’origine d’une fuite dans un gazoduc en provenance d’Estonie.

Elle ne tire pas de conclusions hâtives, mais la Norvège pense avoir détecté une explosion.

La Russie a déjà interrompu l’approvisionnement en gaz naturel de la Finlande.

Le président finlandais Sauli Niinisto a déclaré mardi qu’une fuite ayant entraîné la fermeture ce week-end d’un gazoduc entre l’Estonie et la Finlande était probablement due à une activité « externe ».

L’année dernière, une série d’explosions sous-marines a détruit trois gazoducs transportant du gaz naturel de la Russie vers l’Europe occidentale, à une époque de fortes tensions géopolitiques alors que Moscou coupait l’approvisionnement en gaz de l’Europe.

Alors que le gouvernement a mis en garde contre toute conclusion hâtive, estimant qu’il semblait peu probable que des explosifs en soient la cause, l’institut sismologique norvégien NORSAR a déclaré lundi avoir détecté une « explosion probable » dans la zone de la fuite.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a condamné « tout acte de destruction délibérée d’infrastructures critiques ».

« L’enquête en cours repose sur l’hypothèse d’un éventuel acte délibéré… Nous sommes pleinement solidaires de la Finlande et de l’Estonie », a déclaré von der Leyen.

Niinisto a déclaré qu’il avait été en contact avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, et que l’alliance militaire était prête à apporter son aide à l’enquête.

Il a ajouté que la cause des dégâts n’était pas encore claire et que la Finlande et l’Estonie coopéraient à une enquête en cours.

Les autorités estoniennes ont confirmé lundi que les lignes de télécommunications sous-marines reliant la Finlande avaient également été endommagées.

Les deux éléments endommagés « se trouvent dans des endroits très différents, même si le moment (des incidents) est assez proche », a déclaré le ministre estonien de la Défense Hanno Pevkur lors d’un point de presse.

Le Premier ministre finlandais Petteri Orpo a déclaré plus tard aux journalistes qu’une évaluation préliminaire suggérait que « les dommages découverts ne pouvaient pas avoir été causés par une utilisation normale du pipeline ou par des fluctuations de pression ».

Des wagons de chemin de fer, pour la plupart en provenance de Russie, restent inactifs devant un restaurant de la gare, à un kilomètre de la frontière russe, en mai 2022, à Vainikkala, en Finlande. L’activité commerciale entre la Finlande et la Russie a été pour l’essentiel interrompue en raison des sanctions, et la Russie a interrompu l’approvisionnement en gaz naturel de la Finlande. (Photo de Sean Gallup/Getty Images)

Il a précisé que la fuite était localisée dans la zone économique exclusive finlandaise.

Interrogé sur la probabilité d’une implication russe, Orpo a déclaré qu’il était important de « rassembler toutes les informations disponibles et de ne pas tirer de conclusions hâtives à ce stade ».

Le chef du département d’enquête du Bureau national d’investigation, Timo Kilpelainen, a déclaré lors de la même conférence de presse qu’il n’y avait « aucune indication que des explosifs aient été utilisés lors de cet acte ».

Le chef de l’OTAN, Stoltenberg, a publié sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, que l’alliance militaire « partageait des informations et se tenait prête à soutenir les Alliés concernés ».

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a également offert son « plein soutien et sa solidarité » aux pays touchés et a appelé à « une enquête approfondie » dans un message sur X, anciennement Twitter.

« Chute de pression inhabituelle »

L’opérateur du réseau gazier finlandais, la société publique Gasgrid, a déclaré dimanche que le gazoduc Balticconnector avait été fermé en raison d’une fuite présumée.

L’opérateur a indiqué qu' »une chute de pression inhabituelle » avait été constatée dans le pipeline longeant les fonds marins du golfe de Finlande.

Gasgrid a ajouté que le système gazier finlandais était stable, avec un approvisionnement sécurisé via un terminal flottant de gaz naturel liquéfié (GNL) à Inkoo.

Fin septembre 2022, une série d’explosions sous-marines a rompu trois des quatre pipelines qui composent Nord Stream 1 et Nord Stream 2, un canal majeur pour les exportations de gaz naturel russe vers l’Europe occidentale, rejetant du gaz dans la mer Baltique.

Les gazoducs ont été au centre de tensions géopolitiques alors que la Russie coupait l’approvisionnement en gaz de l’Europe en représailles présumées aux sanctions occidentales suite à l’invasion de l’Ukraine par Moscou.

Inspection en cours

Le BalticConnector est le seul canal d’importation de gaz vers la Finlande, hormis le GNL, depuis l’arrêt des importations russes en mai 2022, suite à l’invasion de l’Ukraine par Moscou.

Gasgrid a déclaré mardi avoir commencé son inspection du pipeline en effectuant des mesures « dans le but de déterminer l’emplacement et l’étendue des dommages prévus », ajoutant que l’inspection serait effectuée par étapes au cours de la semaine.

Il a ajouté qu’une fois les mesures terminées, des plans de réparation du pipeline pourraient être élaborés.

Malgré ce déficit, Gasgrid a déclaré que le terminal GNL d’Inkoo avait « la capacité et la capacité de fournir le gaz dont la Finlande a besoin également au cours de l’hiver prochain », même si la consommation est généralement plus élevée en hiver.

L’opérateur télécom Elisa a également confirmé mardi subir une perturbation provoquée par une « rupture de câble » au cours du week-end.

« La perturbation n’a aucun impact sur les services d’Elisa puisqu’il s’agit d’une connexion de secours », a indiqué l’opérateur dans un communiqué.

La Russie a cessé de fournir du gaz à la Finlande après avoir refusé de payer en roubles, une condition imposée aux « pays hostiles » – y compris aux États membres de l’Union européenne – afin de contourner les sanctions financières occidentales contre la banque centrale russe.

Le gaz naturel représente environ cinq pour cent de la consommation énergétique de la Finlande, principalement utilisé dans l’industrie et la production combinée de chaleur et d’électricité.