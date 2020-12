Des restrictions nationales de coronavirus sont désormais nécessaires pour éviter une «catastrophe» en janvier et février alors que la pandémie de coronavirus entre dans une «nouvelle phase dangereuse», a averti un conseiller scientifique du gouvernement.

Andrew Hayward, qui siège au groupe consultatif du gouvernement sur les menaces de virus respiratoires nouvelles et émergentes (Nervtag), a également suggéré qu’il «avait beaucoup de sens» de garder les écoles fermées pendant un certain temps alors que les cas de virus continuent d’augmenter.

Ses remarques interviennent alors que Boris Johnson se prépare à revoir les mesures à plusieurs niveaux pour l’Angleterre, avec des millions d’autres qui devraient être plongés dans le plus haut niveau de restrictions de niveau 4, auquel un peu plus de 40% de la population sont déjà soumis.

Parler à BBC Radio 4 aujourd’hui programme, le professeur Hayward a déclaré: «Nous entrons dans une nouvelle phase dangereuse de la pandémie et nous allons avoir besoin d’une action nationale décisive et précoce pour éviter une catastrophe en janvier et février.

«Une augmentation de 50% de la transmissibilité signifie que les niveaux de restrictions précédents qui fonctionnaient auparavant ne fonctionneront pas maintenant et que les restrictions de niveau 4 seront donc probablement nécessaires ou même plus élevées.»

Il a ajouté: «Je pense que nous examinons vraiment une situation où nous nous dirigeons vers un quasi-verrouillage. Mais nous devons tirer les leçons du premier verrouillage. »

«Si nous voulons contrôler la nouvelle variante, nous aurons besoin de restrictions beaucoup plus strictes. Mais je pense que ce que nous devons nous rappeler, c’est que même si les verrouillages fonctionnent, ils ne fonctionnent vraiment que si vous pouvez vous permettre de verrouiller.

«Nous devons être en mesure de faire en sorte que les personnes qui n’ont pas les moyens de se protéger et de contribuer au contrôle puissent le faire. Nous devons encourager l’isolement, nous devons réfléchir aux aspects sociaux de cette maladie et à la façon dont elle divise notre société. »

Alors que le Premier ministre fait face à une pression croissante pour retarder la réouverture des écoles la semaine prochaine après les vacances de Noël, le professeur Hayward, qui est également directeur de l’Institut d’épidémiologie de l’UCL, a ajouté: «D’un point de vue purement épidémiologique, cela fait beaucoup de sens de garder les écoles fermées plus longtemps et d’y introduire des tests plus stricts. »

«Malheureusement, je pense que ce que nous n’avons pas réussi à faire, c’est de combler le fossé numérique entre les écoliers, de sorte que l’opportunité de fournir une éducation en ligne de haute qualité aux parties les plus pauvres de la communauté a été perdue.

«Je pense que nous allons devoir retourner à l’école, peut-être un peu plus tard, mais nous devrons avoir des restrictions accrues dans d’autres domaines de la société pour payer cela.

Le Dr Zubaida Haque, membre du groupe Independent Sage et éminent spécialiste des sciences sociales, a également dit que jeGood Morning Britain de la télévision le gouvernement n’a pas réussi à sécuriser les écoles malgré l’aggravation de la situation du Covid-19.

« La question clé est de savoir si les écoles sont suffisamment sûres en ce moment? Le gouvernement a-t-il rendu les écoles plus sûres et, en les rendant plus sûres, pouvons-nous alors garder les écoles ouvertes? »

Elle a ajouté: «En ce moment, nous sommes dans une situation critique – hier, nous avons eu le plus grand nombre de cas quotidiens de Covid, plus de 41 000 cas de coronavirus dans ce pays. Le jour de Noël, nous avions plus de personnes dans les hôpitaux qu’au sommet d’avril de cette année, nous sommes donc en situation de crise maintenant.