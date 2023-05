Une action militaire au Mexique devrait être sur la table – membre du Congrès américain

Le républicain du Texas Dan Crenshaw a fait valoir que les cartels de la drogue dans le pays voisin représentent un « danger clair et présent »

Une intervention militaire contre les cartels de la drogue au Mexique devrait faire partie des options envisagées par le gouvernement américain, a déclaré le membre du Congrès Dan Crenshaw. Le républicain du Texas a toutefois insisté sur le fait que toute opération de ce type devrait être menée en étroite collaboration avec les autorités mexicaines.

Dans une interview avec la chaîne de télévision FOX 26 Houston dimanche, Crenshaw a affirmé que le gouvernement mexicain « n’a pas le contrôle opérationnel de son côté de la frontière. »

Le politicien a fait valoir que les groupes criminels contrôlaient en fait la frontière et a estimé le total des bénéfices annuels des cartels à environ 13 milliards de dollars. Crenshaw a également insisté sur le fait que le fentanyl opioïde synthétique distribué par les syndicats mexicains tue « des dizaines de milliers d’Américains par an. »

La situation exige une « toute nouvelle approche gouvernementale » Crenshaw a affirmé, ajoutant que les cartels devraient être traités comme le « Ennemi de l’Etat qu’ils sont. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’une action militaire devrait être envisagée, le vétéran décoré du Navy SEAL a déclaré que le maintien de cette option devrait être un « grande priorité ».

Des mesures militaires en coordination avec les autorités mexicaines permettraient « envoyer un message aux cartels qu’ils ont franchi une ligne rouge avec la production de fentanyl », Crenshaw a déclaré.

Washington travaillerait « avec et à travers le gouvernement mexicain » s’il prenait une action militaire, a ajouté le membre du Congrès, affirmant que « Nous avons un danger clair et présent, essentiellement une menace paramilitaire, juste à notre frontière, et nous devons y faire face. »

En mars, Crenshaw a publié un tweet en espagnol demandant au président mexicain Lopez Obrador pourquoi il s’était opposé à une proposition présentée par le membre du Congrès en janvier. Le document appelait à l’autorisation de l’utilisation de la force militaire contre les cartels de la drogue au Mexique.

À peu près à la même époque, le sénateur républicain Lindsey Graham a fait valoir qu’il était temps de « Mettre le Mexique en garde » et a suggéré de désigner certains cartels comme « groupes terroristes étrangers ».

Dans une réponse apparente à ces appels, le président Obrador a insisté sur le fait que son administration était « ne permettra à aucun gouvernement étranger d’intervenir sur notre territoire, encore moins que les forces armées d’un gouvernement interviennent. »

Obrador a fait valoir que le Mexique « ne reçoit d’ordres de personne » et décrit toute suggestion d’action militaire américaine dans son pays comme « irresponsable. »