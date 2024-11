Une action en justice intentée par APM Terminals ne fera pas dérailler le bail du MSC, déclare le port d’Aarhus ‣ WorldCargo News

© Port d’Aarhus

Le port danois d’Aarhus estime que sa décision de louer un terrain pour un nouveau terminal à conteneurs à Terminal Investment Limited (TiL) de MSC se déroulera comme prévu, malgré la récente action en justice intentée par APM Terminals de Maersk. APM Terminals exploite le terminal à conteneurs existant du port, mais a récemment demandé une injonction au tribunal, affirmant que la décision du port de trouver un nouvel opérateur viole un protocole d’accord de 2020 entre le port d’Aarhus et APM Terminals.

La semaine dernière, APM Terminals a confirmé Actualités WorldCargo que la demande d’injonction a été retirée, cependant, une action en justice est toujours en cours car APM Terminals souhaite plus de clarté sur le processus de la part du tribunal, que la société considère comme défectueux et non transparent.

«Nous avons décidé de suivre une voie juridique dans le but de créer de la transparence concernant le processus qui a précédé les décisions prises concernant l’avenir du port d’Aarhus. Il est clair que nous procédons à un ajustement étant donné que le port d’Aarhus a choisi de finaliser et d’annoncer son accord au milieu du processus juridique en cours, mais notre objectif reste le même : à savoir créer de la clarté pour nous-mêmes, mais aussi pour la décision concernée. fabricants », a déclaré APM Terminals dans un communiqué.

Le port d’Aarhus reste toutefois convaincu que les procédures judiciaires n’auront pas d’impact sur ses projets avec TiL.

« Il y a eu un désaccord sur l’interprétation du contenu d’un protocole d’accord entre le port d’Aarhus et APM Terminals. APM Terminals a demandé que ce désaccord soit résolu devant les tribunaux, mais a depuis retiré sa demande. Le procès en cours porte désormais sur la question de savoir si nous, le port d’Aarhus, avons adhéré ou non à certains principes de dialogue égalitaire concernant les investissements futurs », a déclaré un porte-parole du port d’Aarhus. Actualités WorldCargoajoutant que « nous estimons que le procès n’a pas d’impact sur l’accord avec MSC ».

« Même s’il n’est jamais idéal d’être en désaccord avec un client, cela arrive parfois dans le monde des affaires. »

Le différend a fait naître des inquiétudes quant au fait que l’investissement prévu de 2 milliards DKK (environ 300 millions de dollars) d’APM Terminals dans le port pourrait être compromis. En outre, le marché a tiré la sonnette d’alarme : la proximité de deux grandes compagnies maritimes exploitant des terminaux dans le même port pourrait entraîner des inefficacités opérationnelles et une réduction de la rentabilité des deux sociétés. Commentant l’affaire, le porte-parole du port a déclaré :

« Il ne nous appartient pas de décider s’il y a de la place pour deux opérateurs de conteneurs. Cela dépend uniquement du marché et des compagnies maritimes. Nous avons cependant connu une croissance significative du chiffre d’affaires des conteneurs à Aarhus au cours des dernières années, et cette tendance à la hausse devrait se poursuivre.

Avec deux terminaux à conteneurs, nous aurons à l’avenir davantage de routes et d’opportunités pour les entreprises qui exportent ou importent des marchandises via le port d’Aarhus. Cela renforce notre compétitivité en tant que port et nous espérons donc également constater des effets positifs sur le nombre de conteneurs manutentionnés à Aarhus.