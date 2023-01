Une action en justice a été déposée pour la mort d’un détenu de l’Arkansas sous malnutrition

LITTLE ROCK, Ark. (AP) – La famille d’un homme décédé de déshydratation et de malnutrition alors qu’il était détenu dans une prison de l’ouest de l’Arkansas a déposé une plainte fédérale vendredi, affirmant que le personnel de la prison avait ignoré ses besoins médicaux et de santé mentale.

Larry Eugene Price Jr. est décédé à la prison du comté de Sebastian en août 2021, après avoir été détenu un peu plus d’un an dans l’établissement en attendant son procès pour menace terroriste. Price, 51 ans, qui avait des antécédents de maladie mentale grave, avait été détenu à l’isolement dans l’établissement du comté, selon le procès.

Le procès contre le comté de Sebastian accuse la prison et son fournisseur de soins médicaux d’avoir négligé Price alors qu’il mangeait et buvait moins au cours d’une année et que son poids était passé de 185 livres (83,91 kilogrammes) à 90 livres (40,82 kilogrammes).

Le personnel de la prison a interrompu les médicaments pour la santé mentale de Price après qu’il a refusé de les prendre, selon le procès, et n’a fait aucun effort pour suivre le détenu afin de répondre à ses besoins en matière de santé mentale.

“Larry Price a souffert des affres torturées de son trouble mental non traité pendant des mois alors que le personnel de santé et de sécurité de la prison le regardait dépérir – indifférent à ses besoins médicaux et mentaux potentiellement mortels et à la cruauté de son enfermement”, le procès m’a dit.

Le procès a été intenté contre Sebastian County et Turn Key Health Clinics LLC, le fournisseur de soins médicaux de la prison, ainsi que deux employés de Turn Key. Il répertorie également plusieurs employés anonymes de la prison du comté et de Turn Key comme accusés.

Le juge du comté de Sebastian, Steve Hotz, a déclaré que le shérif procédait à un examen interne du cas de Price. Un message laissé dans les Turn Key Health Clinics de l’Oklahoma n’a pas été immédiatement renvoyé vendredi après-midi.

«Le comté accorde une grande priorité à la sécurité de chaque personne dans notre prison. Nous avons du personnel médical disponible pour soigner les détenus qui ont besoin de soins », a déclaré Hotz dans un e-mail. “Le shérif procède à un examen interne de cette situation et espère en savoir plus à l’avenir.”

Selon le procès, les inspections de la prison au fil des ans ont identifié des problèmes tels que la surpopulation, le manque de personnel et l’espace insuffisant dans les installations du comté.

Price a été arrêté en août 2020 après être entré dans le département de police de Fort Smith et avoir menacé des agents tout en pointant son doigt comme si elle appuyait sur une gâchette imaginaire, selon le procès. Price, qui avait également une déficience intellectuelle, était sans abri au moment de son arrestation.

Le procès accuse la prison et son fournisseur d’avoir violé les droits constitutionnels de Price et demande des dommages-intérêts compensatoires et punitifs.

Andrew Demillo, l’Associated Press