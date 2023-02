Une accusation d’homicide involontaire coupable a été officiellement portée contre Alec Baldwin lors du tournage de “Rust”

L’acteur Alec Baldwin et un spécialiste des armes ont été officiellement inculpés d’homicide involontaire dans la fusillade mortelle d’un directeur de la photographie sur un plateau de tournage au Nouveau-Mexique, selon des documents judiciaires déposés mardi par les procureurs.

La procureure du district de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, a déposé les documents d’accusation nommant Baldwin et Hannah Gutierrez-Reed, qui ont supervisé les armes sur le plateau de Western “Rust”, et ont présenté des preuves qu’elles s’écartaient à plusieurs reprises des normes de sécurité connues.

Halyna Hutchins est décédée peu de temps après avoir été blessée lors de répétitions dans un ranch à la périphérie de Santa Fe le 21 octobre 2021. Baldwin pointait un pistolet sur Hutchins lorsque l’arme a explosé, la tuant et blessant le réalisateur, Joel Souza.

Les procureurs ont déclaré que l’implication de Baldwin en tant que producteur et en tant que personne qui a tiré l’arme a pesé dans la décision de porter plainte.

Au cours des dernières semaines, Carmack-Altwies a présenté deux séries d’accusations d’homicide involontaire en lien avec la fusillade.

L’accusation d’homicide involontaire déposée mardi contre Baldwin et Gutierrez-Reed comprend deux normes et sanctions alternatives.

Une version exigerait une preuve de négligence, qui est passible de 18 mois de prison et d’une amende de 5 000 $ en vertu de la loi du Nouveau-Mexique.

La deuxième alternative est le mépris téméraire de la sécurité « sans prudence ni circonspection ». Il comporte un seuil plus élevé d’actes répréhensibles et comprend une «amélioration des armes à feu» qui pourrait entraîner une peine de cinq ans de prison obligatoire parce que l’infraction a été commise avec une arme à feu.

Les procureurs ont déclaré qu’un jury pourrait finalement décider quelle définition d’homicide involontaire poursuivre.

Une déclaration de cause probable décrivant les preuves contre Baldwin allègue de nombreux cas d ‘«actes extrêmement imprudents» ou d’omissions imprudentes de prendre des précautions dans les jours et les minutes qui ont précédé la fusillade mortelle.

Les enquêteurs disent que Baldwin a sorti un revolver d’un étui, l’a pointé sur Hutchins et a tiré avec l’arme alors qu’un pistolet en plastique ou une réplique aurait dû être utilisé selon les normes de l’industrie.

Il dit que des photos et des vidéos de la répétition, y compris quelques instants avant la fusillade mortelle, montraient Baldwin avec son doigt à l’intérieur du pontet et sur la gâchette tout en “manipulant” le marteau du pistolet, et qu’une analyse du FBI montre que le pistolet ne pouvait pas être tiré sans appuyant sur la gâchette.

Les enquêteurs disent que Baldwin ne s’est pas présenté à la formation obligatoire sur les armes à feu avant le tournage et qu’il n’a pas complètement terminé la formation sur le plateau alors qu’il était distrait par des appels téléphoniques à sa famille. Ils citent également plusieurs violations des contrôles de sécurité et des protocoles requis lorsque l’arme a été chargée et fournie à Baldwin.

Baldwin et Gutierrez-Reed maintiennent leur innocence et ont juré de lutter contre les accusations.

L’avocat de Baldwin, Luke Nikas, a refusé de commenter mardi et s’est référé à sa déclaration précédente sur l’affaire, dans laquelle il a qualifié les accusations de “terrible erreur judiciaire” que lui et son client combattraient et gagneraient.

“M. Baldwin n’avait aucune raison de croire qu’il y avait une balle réelle dans le pistolet – ou n’importe où sur le plateau de tournage », indique le communiqué. « Il s’est appuyé sur les professionnels avec qui il travaillait.

L’avocat de Gutierrez-Reed a déclaré qu’il publierait une déclaration plus tard.

Les procureurs disent que Baldwin, dans son rôle de producteur de “Rust”, n’a pas tenu compte de l’inexpérience relative de Gutierrez-Reed en tant qu’armurier non certifié lors de sa deuxième mission cinématographique. Ils allèguent que Baldwin et Gutierrez-Reed ont sauté un contrôle de sécurité critique de l’arme et de ses munitions, et que Baldwin aurait dû être mieux connu en tant qu’acteur possédant une vaste expérience dans les films impliquant des armes à feu.

“Le protocole standard est que l’armurier doit montrer l’arme à feu à l’acteur, retirer les balles devant l’acteur et démontrer qu’il n’y a pas de balles réelles (mais des mannequins) dans l’arme à feu”, ont déclaré les enquêteurs. « Hannah Gutierrez-Reed n’a pas fait ce protocole devant Baldwin. Baldwin ne s’y est pas opposé.

Les procureurs ont également fourni un nouveau décompte des munitions réelles sur le plateau – notant que cinq balles réelles supplémentaires ont été découvertes par les autorités, dont une balle dans l’étui de Baldwin ainsi qu’une boîte de munitions, un étui, un chariot d’armes et une balle réelle saisie à Gutierrez. -Roseau.

La mort de Hutchins a déjà conduit à de nouvelles précautions de sécurité dans l’industrie cinématographique.

Carmack-Altwies a déclaré à l’Associated Press dans une interview le 19 janvier que le plateau était “vraiment exécuté assez rapidement et librement” et que Baldwin aurait dû savoir qu’il y avait eu des ratés sur le plateau et que plusieurs personnes avaient soulevé des problèmes de sécurité.

Baldwin et Gutierrez-Reed recevront une citation à comparaître devant le tribunal. Les procureurs renonceront à un grand jury et compteront sur un juge pour déterminer s’il y a suffisamment de preuves pour passer au procès. La décision pourrait prendre jusqu’à 60 jours.

L’homicide involontaire peut impliquer un meurtre qui se produit alors qu’un accusé fait quelque chose de légal mais dangereux et agit avec négligence ou sans prudence.

Les procureurs disent qu’un accord de plaidoyer proposé signé par le réalisateur adjoint David Halls, qui a supervisé la sécurité sur le plateau, n’a pas encore été approuvé par un juge et ne peut pas être publié.

Les procureurs ont déclaré précédemment que Halls avait accepté de plaider coupable d’utilisation négligente d’une arme mortelle. Les procureurs disent que Halls a peut-être mal manipulé l’arme avant qu’elle ne soit donnée à Baldwin.

Heather Brewer, porte-parole du bureau du procureur de district, a déclaré lundi dans un communiqué que les procureurs étaient “entièrement concentrés sur la garantie de la justice pour Halyna Hutchins” et “les preuves et les faits parlent d’eux-mêmes”.

Baldwin, également coproducteur de “Rust”, a décrit le meurtre comme un accident tragique. L’acteur de 64 ans a déclaré qu’on lui avait dit que l’arme était sûre et qu’il avait cherché à blanchir son nom en poursuivant en justice les personnes impliquées dans la manipulation et la fourniture du revolver de calibre .45 chargé.

Dans son procès, Baldwin a déclaré que tout en travaillant sur les angles de caméra avec Hutchins, il a pointé le pistolet dans sa direction et a tiré en arrière et a relâché le marteau de l’arme, qui s’est déchargé.

L’avocat de la défense Jason Bowles, qui représente Gutierrez-Reed, a déclaré que les accusations étaient le résultat d’une “enquête erronée” et d’une “compréhension inexacte de tous les faits”.

Les accusés peuvent participer à distance à de nombreuses procédures judiciaires initiales ou demander à être dispensés de leur première comparution.

La décision de charger Baldwin marque une tournure des événements étonnante pour un acteur de premier plan dont la carrière de 40 ans comprenait le premier blockbuster “The Hunt for Red October” et un rôle principal dans la sitcom “30 Rock”, ainsi que des apparitions emblématiques dans “The Departed” de Martin Scorsese et une adaptation cinématographique de “Glengary Glen Ross” de David Mamet. Ces dernières années, Baldwin était connu pour son impression de l’ancien président Donald Trump sur “Saturday Night Live”.

—Morgan Lee, l’Associated Press

CrimegunsCinéma et télévision