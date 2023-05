Une absence notable des Bills OTA soulève une fois de plus les questions commerciales

Stefon Diggs était absent des OTA des Buffalo Bills. Après une intersaison pleine de spéculations commerciales, ce Diggs envoie-t-il un autre message ?

Stefon Diggs et les Bills ont perdu contre les Bengals de Cincinnati lors de la ronde divisionnaire de l’AFC lors des séries éliminatoires de la NFL l’an dernier. Diggs était visiblement frustré avec l’équipe après cette défaite la plus récente, et a même interrogé publiquement l’organisation sur La boutique.

« Cela n’a pas de sens. Je vais creuser mon cerveau avec ce s ** t à ce stade. Je pense que c’est plus de l’exécution qu’autre chose. S ** t est de petits morceaux sur pourquoi ça ne va pas bien. Nous avons les joueurs. Nous avons les jeux. Pourquoi ça ne se rassemble pas ? C’est là que vous tirez certaines de ces questions. Je ne veux jamais me demander qui je suis, je ne veux jamais me demander comment je suis. Je donne à cette merde tout ce que j’ai. Je meurs sur la colline pour ça.

Ce n’est pas la première fois que Diggs est mécontent d’une équipe. Sa relation avec les Vikings du Minnesota s’est finalement détériorée deux ans seulement après avoir joué l’un des jeux les plus légendaires de l’histoire de la franchise.

Stefon Diggs a-t-il envoyé un message aux Bills ?

Il est important de noter que les OTA sont, en fait, facultatives. Diggs n’est pas obligé de se présenter, mais il est difficile de ne pas se demander ce qui se passe après une intersaison pleine de spéculations commerciales.

Au milieu et après la défaite de Buffalo contre Cincinnati, Diggs ne s’est pas comporté de manière professionnelle.

Bills WR Stefon Diggs s’est précipité hors du vestiaire avec toutes ses affaires avant que certains des entraîneurs des Bills ne soient même descendus dans la zone du tunnel. L’équipe d’entraînement RB Duke Johnson a arrêté Diggs avant qu’il ne quitte le stade et l’a ramené au vestiaire. Il est parti quelques minutes plus tard. – Joe Buscaglia (@JoeBuscaglia) 22 janvier 2023

Pourtant, l’entraîneur des Bills, Sean McDermott, a défendu son receveur étoile après le match.

« C’est ce qui le rend bon, c’est ce que vous avez vu. … Ça fait mal et je ne voudrais pas d’un gars qui ne fait pas mal », a déclaré McDermott.

C’était une décision intelligente de la part de l’entraîneur de Buffalo de noter que ce pont avait été brûlé, car Diggs l’a presque fait tout seul. Quant au joueur lui-même, il a peut-être besoin de pointer le doigt vers l’intérieur – Diggs a disputé quatre matchs consécutifs en séries éliminatoires sans attrapé de touché.

Tout n’est pas la faute de l’équipe.