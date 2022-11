Une abeille avec un adorable visage de chien pourrait être en danger

Les scientifiques n’opèrent pas dans le vide. Ils s’appuient sur des collègues, humains et non humains, pour le soutien. La chercheuse sur les abeilles sauvages Kit Prendergast de l’Université Curtin d’Australie a trouvé un moyen d’honorer son ami chien profondément aimé Zephyr lorsqu’elle a nommé une espèce d’abeille récemment découverte.

N. Tatarnique



Prendergast a publié une description de Leioproctus zephyr, une abeille originaire d’Australie-Occidentale, dans le Journal of Hymenoptera Research cette semaine. Le nom est particulièrement approprié car l’abeille a un museau en forme de chien, ce qui lui donne une apparence très amicale et mignonne quand on la regarde de près. La protubérance distinctive est en fait une partie du visage de l’abeille appelée clypeus.

Dans une déclaration de Curtin lundi, Prendergast a parlé de sa première rencontre avec les abeilles lors de la collecte de spécimens dans les zones urbaines pour un projet de recherche doctorale. “J’ai été immédiatement intrigué par le visage très inhabituel de l’abeille”, a déclaré le chercheur.

Il faut un travail de détective pour déterminer si une abeille est une nouvelle espèce. Prendergast a effectué des examens au microscope, effectué des tests génétiques et comparé l’abeille à des spécimens de collections d’entomologie. L’abeille avait déjà été collectée dans les années 1970, mais elle n’avait pas été formellement décrite.

KS Prendergast



L’inspiration pour le nom de l’abeille est un chien de berger de la Maremme, un gros toutou moelleux et de couleur claire Prendergast décrit comme un “compagnon aimant inconditionnel sans jugement”.

Prendergast a commenté l’étude sur Twitter, en disant, “J’ai peur que mon espèce nouvellement décrite, Leioproctus zephyr, ait un avenir incertain. Elle est hautement spécialisée et a une distribution très restreinte et fragmentée.” L’étude indique que l’abeille nichant au sol pourrait être sensible à la perte d’habitat due à la construction ou au développement de routes.

Les estimations du Western Australian Museum le pays abrite 2 000 espèces d’abeilles indigènes, dont beaucoup n’ont pas encore été formellement décrites. Des études scientifiques comme celle-ci sur Leioproctus zephyr peuvent conduire à une meilleure compréhension de la diversité et du comportement des abeilles et contribuer aux efforts de conservation. C’est un travail difficile, mais comme Prendergast le sait, avoir un chien à proximité peut aider.