« Undisputed » revient en force sur FS1.

Skip Bayless est de retour dans le fauteuil du débat avec une foule de nouvelles co-stars, dont Michael Irvin, membre du Temple de la renommée du football professionnel, Richard Sherman, ancien quintuple Pro Bowler, et Keyshawn Johnson, ancien triple Pro Bowler. L’émission au nouveau look fera ses débuts le lundi 28 août à 9 h 30 HE.

« Avec l’ajout de Michael, Keyshawn et Richard, nous inaugurons une nouvelle ère non filtrée de ‘Undisputed' », a déclaré Charlie Dixon, vice-président exécutif du contenu de Fox Sports. « Nous sommes extrêmement fiers de ce que l’équipe a construit au cours des sept dernières années chez FS1, et nous ne pourrions être plus excités de voir son évolution avec ce nouveau casting électrique de personnalités. »

Rachel Nichols, lauréate d’un Emmy Award, rejoindra également FS1 en tant que contributrice de plusieurs émissions quotidiennes, tandis que le rappeur Lil’ Wayne, lauréat d’un Grammy Award, contribuera régulièrement à l’émission.

L’animateur de « First Things First », Nick Wright, et les co-animateurs de « Speak », Emmanuel Acho et LeSean McCoy, rejoindront également l’émission périodiquement.

« Compte tenu de l’énorme croissance de ‘First Things First’, ‘Speak’ et ‘The Carton Show’ au cours de l’année écoulée – et du succès continu de ‘The Herd’ – nous sommes ravis du développement des offres de studio de FS1 », a déclaré Dixon. « Le nouveau format de ‘Undisputed’ stimulera de nouvelles conversations tout en offrant des commentaires incisifs, des interviews et des discussions stimulantes. »

Irvin a auparavant été analyste chez ESPN et NFL Network après sa brillante carrière avec les Cowboys de Dallas, tandis que Sherman est analyste de studio sur « Thursday Night Football » d’Amazon Prime Video. Johnson a contribué à un certain nombre d’émissions sur ESPN pendant plusieurs années.

