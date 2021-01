Un entrepreneur de pompes funèbres a été condamné à une amende de 10000 £ après avoir autorisé 150 personnes en deuil à assister à des funérailles alors que Covid-19 restreignait les rassemblements à un maximum de 30 personnes.

La police a déclaré avoir reçu des informations sur les funérailles prévues à Welwyn Garden City et a essayé de travailler avec les proches du défunt pour s’assurer que l’événement était conforme à la réglementation gouvernementale.

Cependant, lorsque les officiers sont arrivés aux funérailles, qui ont eu lieu à Arlesey, dans le Hertfordshire, ils ont trouvé 150 personnes en deuil impressionnantes en deuil de la personne décédée et ont immédiatement emménagé pour les renvoyer chez elles.

Environ 150 personnes ont été retrouvées par la police lors d’un enterrement à Arlesey, Hertfordshire, jeudi, après avoir été averties de ne pas le faire. Sur la photo: Stock

En vertu des règles de verrouillage, seules 30 personnes sont autorisées à assister à des funérailles afin d’empêcher la propagation de Covid-19 et d’aider à sauver des vies.

La police voisine du Bedfordshire a confirmé qu’un autre homme dans la trentaine avait par la suite été condamné à une amende par des agents aujourd’hui.

Un porte-parole de la police du Hertfordshire a déclaré: « Les agents ont été informés d’un enterrement qui devait avoir lieu jeudi à Welwyn Garden City.

«La police a travaillé à l’avance avec les agences partenaires et la famille, dans le but d’assurer la sécurité des personnes présentes et celle du grand public.

« Les restrictions gouvernementales autour de Covid-19 ont été réitérées dans ce cadre et il a été expliqué que des violations manifestes entraîneraient l’application de la réglementation.

« À l’arrivée des officiers aux funérailles, il a été constaté que près de 150 personnes étaient effectivement présentes.

«Un homme de 41 ans de Mansfield, Herts., A été condamné à une amende de 10 000 £.

Le surintendant de la police du Hertfordshire, Nick Caveney, a déclaré: « C’est une période très difficile pour tout le monde, et bien que nous comprenions parfaitement que les gens aimeraient pleurer leurs proches, nous devons nous rappeler que les circonstances actuelles sont hors de l’ordinaire et que nous devons respecter aux règles pour se protéger mutuellement.

« Il s’agissait d’une violation claire et flagrante des restrictions actuelles, qui sont nécessaires pour protéger le NHS et aider à sauver des vies.

Un entrepreneur de pompes funèbres a été condamné à une amende de 10000 £ pour le rassemblement et une force voisine de la police du Bedfordshire a confirmé qu’un autre homme dans la trentaine avait par la suite été condamné à une amende par des agents aujourd’hui. Sur la photo: Stock

« Nous avons infligé une amende de 10000 £ à un directeur de funérailles de Mansfield pour ne pas avoir géré correctement cet événement et informé ses clients des règles.

«Nous implorons tous les propriétaires d’entreprise de s’assurer qu’ils respectent les restrictions en toute sécurité et de manière responsable.

« Les violations flagrantes de telles restrictions ne seront pas tolérées dans le Hertfordshire. »

Le porte-parole de la police a ajouté: « Vous ne devez quitter votre domicile ou voyager que pour l’une des raisons autorisées énoncées dans l’instruction « rester à la maison ». L’exercice doit être local et limité à une fois par jour localement.

« Si vous pensez que quelqu’un peut enfreindre la réglementation Covid-19, vous pouvez signaler des informations en ligne, parler à un opérateur dans notre salle de communication de la Force via notre chat Web en ligne ou appeler le numéro non urgent 101.

La police du Hertfordshire a averti que les violations par les flagrants de telles restrictions ne seront pas tolérées ». Image: Stock

« Vous pouvez demander à votre conseil local d’enquêter sur une entreprise ou une organisation pour ne pas avoir respecté les réglementations gouvernementales Covid-19 en leur signalant en ligne. »

Le surintendant principal de la police du Bedfordshire, John Murphy, qui dirige la réponse de la force au coronavirus, a déclaré: « Il est décevant qu’après tant d’engagement avec ceux qui organisent les funérailles avant l’événement, nous ayons dû prendre des mesures pour disperser le groupe hier et ensuite prendre les mesures supplémentaires que nous avons accomplies aujourd’hui.

Il a poursuivi: « En ces temps sans précédent, les gens ont dû faire d’énormes sacrifices, et un événement de cette ampleur montre un manque de respect pour ceux qui n’ont pas pu assister aux funérailles de leurs proches ou se dire au revoir d’une manière qu’ils le feraient. ont souhaité.

«Les amendes et l’exécution sont un dernier recours pour nous, et nous nous engageons toujours et travaillerons avec les familles en premier lieu. Mais nous devons prendre des mesures fermes contre ceux qui décident effrontément d’aller à l’encontre des directives énoncées par le gouvernement et de mettre un grand nombre de personnes en danger ».