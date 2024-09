Underground House est le bunker de l’apocalypse le plus fou et le plus impressionnant jamais construit

Il n’est pas productif de passer son temps à penser au pire qui pourrait arriver, mais la prévention est préférable à toute méthode de gestion que vous trouvez une fois que le pire se produit. Et si vous vous préparez au pire, autant vous assurer de vous amuser.

À l’époque de la guerre froide, il était courant de se préparer au pire et, de ce fait, de devenir une entreprise extrêmement lucrative. Girard « Jerry » Henderson a été un pionnier de la vie clandestine, mais il a fait fortune – et laissé son héritage – en tant que directeur d’Avon Cosmetics, l’entreprise de cosmétiques en porte-à-porte qui existe encore aujourd’hui. Il a également créé la « Underground House » à Las Vegas, aux États-Unis.

Être millionnaire comportait à l’époque un ensemble d’avantages très particuliers, tout comme aujourd’hui, et l’un d’entre eux était la possibilité de faire les choses de la vie quotidienne différemment. Ainsi, alors que les gens ordinaires faisaient probablement des réserves d’urgence, les millionnaires pouvaient se permettre de faire construire des bunkers insensés, du genre de ceux qui pouvaient accueillir des familles entières et être autosuffisants pendant de longues périodes. Si le pire devait arriver.

La Maison souterraine est une vision apocalyptique avec des touches très luxueuses et, de ce fait, un exemple étrange et impressionnant d’architecture post-apocalyptique. Elle a été achevée en 1979 et, à l’exception de son style visiblement daté, elle est en fait assez proche de faire honte aux bunkers de milliardaires d’aujourd’hui.

Photo : Maison souterraine

On ne connaît que peu de détails sur la gestation de ce projet. En tant qu’actionnaire majoritaire d’Underground World Homes, Inc., Henderson a parrainé l’exposition Underground Home à l’Exposition universelle de New York en 1964, et il a constamment vanté les nombreux avantages, notamment en matière de santé, de la vie sous terre. On peut dire sans se tromper qu’il ne s’agissait pas d’un caprice mais d’un rêve qui se faisait attendre depuis longtemps. La construction a été achevée en 1979, mais le terrain sous lequel se trouve la maison n’a reçu une deuxième maison à deux étages qu’en 1983, lorsque la veuve de Henderson a décidé de revenir au sommet.

Henderson et sa femme ont vécu dans la Maison souterraine jusqu’à la fin de sa vie, profitant sans doute des avantages dont il était si heureux de parler lors de divers événements. Ils ne s’ennuyaient probablement pas pour se divertir, c’est le moins qu’on puisse dire.

La Maison est un incontournable de Las Vegas pour les touristes, mais elle fait aussi régulièrement la une des journaux. C’était le cas en 2020, lorsqu’elle a été mise en vente pour 18 millions de dollars, et c’est encore le cas plus tôt cet été, avec la publication du dernier reportage du photographe Alastair Philip Wiper. projet. Peu de choses ont changé dans la maison entre ces dates, ou d’ailleurs, depuis que Henderson y a vécu.

Photo : Maison souterraine

La maison se trouve à 7,9 mètres sous terre et est une véritable maison à l’intérieur d’une pièce fortifiée dont les murs sont peints de fresques murales représentant des vues que Henderson a pu voir en vrai depuis l’extérieur de ses maisons à travers le monde. Contrairement à la majorité des bunkers d’aujourd’hui, qui intègrent des coffres-fortifiés pour des collections entières ou des garages surdimensionnés, voire des entrepôts pour avions, Henderson était davantage axé sur le confort personnel.

Donc, son bunker n’a rien de tout cela. Il y a à la place une grande piscine, plusieurs espaces de détente « en plein air », une cabane, un vrai bar avec des néons et un bon choix de boissons, un salon avec une cheminée massive, trois chambres et quatre salles de bains. Nous parlons de salles de bains avec des jacuzzis à colonnes romaines, des cuvettes de toilettes roses, des peintures murales de la Renaissance et de riches rideaux de velours, ce genre de choses.

Il y a aussi un putting green de six trous et pas moins de deux spas, dont un avec sauna. On peut se passer de beaucoup de choses quand la fin du monde arrive, mais on ne peut pas se passer d’une bonne sueur.

Photo : Alastair Philip Wiper

Avec une surface habitable de plus de 1 394 mètres carrés, la Maison souterraine est dotée de plafonds de 3,6 mètres de haut et de « cieux » conçus pour simuler le lever et le coucher du soleil, ainsi que la lumière du jour et le ciel étoilé. Les poutres d’acier qui la soutiennent sont camouflées en arbres et en palmiers, contribuant ainsi à l’illusion qu’il s’agit d’une vraie maison. Du moins, de loin, c’est le cas.

Les installations comprennent également une salle de billard, un espace barbecue extérieur, soigneusement camouflé en rocher géant, une piste de danse avec des lumières spécialisées et ce qui ressemble beaucoup à une barre de danse sur les photos. Même si le monde prenait fin, Henderson et ses invités ne pourraient pas se plaindre du manque d’options de divertissement. En parlant d’invités, la maison a une capacité de 120 invités.

Comme il s’agit d’un bunker apocalyptique, il est également doté de nombreuses fonctionnalités autonomes. Il est doté de la climatisation dans tout l’établissement, les unités au sol étant masquées par des rochers, d’un générateur, d’alarmes incendie et fumée et d’un système d’interphone. L’entrée se fait au moyen d’une seule porte abritée, avec une caméra de surveillance surveillant quiconque tente d’entrer. De grands garde-manger sont également disponibles.

Photo : Maison souterraine

La Maison Souterraine est maintenant la propriété de l’Église de la Vie Perpétuelle, une « organisation transhumaniste » dont les objectifs incluent la prolongation de la vie humaine grâce à la cryogénie. C’est un chapitre des plus appropriés pour une maison qui a été conçue et construite pour résister à l’épreuve du temps, ainsi qu’à tout ce que l’homme – ou les morts-vivants – lui infligeraient avec l’Apocalypse.