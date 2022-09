Les Whitecaps de Vancouver sont déjà venus ici, voyant leurs rêves de séries éliminatoires s’estomper à mesure que la saison régulière s’estompe.

Avec cinq matchs à jouer au calendrier, le club est à huit points d’une place en séries éliminatoires et remonter dans le tableau des séries éliminatoires sera une tâche difficile.

“Nous avons encore un peu d’espoir”, a déclaré l’attaquant Brian White. « C’est encore possible, mais nous savons que nous devons obtenir des résultats et nous devons le faire maintenant. Alors c’est à nous de décider. »

Les ‘Caps (9-13-7) ont déjà accompli cet exploit.

Vancouver est allé 7-2-5 pour terminer la campagne 2021 et gagner une place en séries éliminatoires pour la première fois en quatre ans.

“Nous savons que rien n’est fini”, a déclaré le gardien Thomas Hasal jeudi. «Nous savons, bien sûr, comme l’année dernière, que tout peut arriver.

« Nous devons juste nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Nous devons nous concentrer sur la victoire des matchs, nous devons nous concentrer sur plus que gagner les matchs, nous devons nous concentrer sur nos propres performances. … Nous devons le prendre un à la fois et continuer à nous battre, nous battre, nous battre, nous battre jusqu’à la fin.

Vancouver aura la chance de grimper au classement samedi lorsqu’il affrontera les Rapids (8-12-9) au Colorado.

Les deux équipes se sont déjà rencontrées une fois cette saison avec les ‘Caps prenant une décision 2-1 devant leurs partisans locaux à BC Place le 17 août. Les Whitecaps n’ont pas enregistré de victoire depuis, allant 0-2-1 en leurs trois dernières sorties.

White a regardé le match des Rapids depuis les tribunes. Le Colorado est une équipe dynamique et compte de bons joueurs, a-t-il déclaré.

“(Samedi) sera un test difficile, surtout avec l’altitude”, a déclaré White. “Nous devons donc exécuter le plan de match que nous avons élaboré et faire tout ce que nous pouvons pour obtenir trois points.”

Afin de revendiquer la victoire, les Whitecaps devront trouver un moyen de marquer.

Le club a été blanchi lors de ses deux derniers matchs, perdant une décision 3-0 contre le Nashville SC le 27 août et 2-0 contre les tremblements de terre de San Jose la semaine dernière. Les ‘Caps n’ont pas disputé trois matches consécutifs sans but depuis août 2020.

«Je pense que nous avons juste besoin de cliquer. Je pense aussi que la chance nous doit quelque chose », a déclaré l’entraîneur-chef Vanni Sartini, ajoutant que des deux défaites, seul Nashville était un mauvais match.

“J’espère donc que les choses vont changer le plus tôt possible. Mais pour avoir de la chance, vous devez vaincre la chance.

Les Whitecaps seront privés de leurs deux meilleurs buteurs du Colorado.

L’attaquant Lucas Cavallini purgera le deuxième match d’une suspension de quatre matchs pour avoir marché sur la tête d’un adversaire lors de la défaite de Vancouver contre Nashville et le milieu de terrain offensif Ryan Gauld sera absent en raison d’une accumulation de cartons jaunes.

L’ailier Deiber Caicedo est également terminé pour la saison après avoir subi une intervention chirurgicale pour une blessure au genou droit.

“Donc, trois pièces qui ont joué un grand rôle dans nos 34 points en termes de rôle offensif, alors elles ne sont pas là”, a déclaré Sartini. «Mais nous avons toujours Brian (White) et Pedro (Vite) en tête. Nous sommes donc heureux. Nous en sommes contents.

Peu importe qui est dans l’alignement samedi, le groupe sera impatient d’expier ses deux dernières performances, a déclaré Hasal.

“Les deux derniers résultats ont été décevants en équipe et individuellement et je pense que nous voulons tous faire les choses correctement”, a déclaré le gardien.

« Nous voulons travailler dur. Nous voulons montrer ce que nous pouvons faire ce week-end parce que j’ai l’impression que nous ne l’avons pas montré ces deux dernières semaines. Nous essayons donc simplement de travailler aussi dur que possible et de performer comme nous le savons.

WHITECAPS DE VANCOUVER (9-13-7) AUX RAPIDS DU COLORADO (8-12-9)

Samedi, Dick’s Sporting Goods Park

LES TENANTS ET ABOUTISSANTS: Les Whitecaps seront privés des milieux de terrain Sebastian Berhalter (genou droit) et Ryan Gauld (suspension), de l’ailier Deiber Caicedo (genou droit) et de l’attaquant Lucas Cavallini (suspension).

MÉLANGER ET ASSORTIR: L’entraîneur-chef Vanni Sartini est connu pour faire tourner les talents à sa disposition. Cette saison, 25 joueurs actuellement sur la formation de l’équipe première ont fait une apparition pour les Whitecaps, dont 17 faisant 10 départs ou plus.

RAPIDES BRUTANTS : Le Colorado est sans victoire en six matchs (0-3-3) et n’a pas marqué plus d’un but dans un match d’un bout à l’autre de la séquence.

—Gemma Karstens-Smith, La Presse Canadienne

