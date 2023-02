Underdog du Super Bowl ? Chefs, les Eagles l’embrasseraient

Martin Rogers FOX Sports Insider

La ligne de paris n’arrive pas à se décider, s’ouvrant dans un sens, basculant dans l’autre et vacillant pour l’instant du côté de Philadelphie de la clôture du Super Bowl.

À toutes fins utiles, le grand match de dimanche prochain entre les Eagles et les Chiefs de Kansas City sera un choix, comme il se doit pour un affrontement entre une paire de têtes de série n ° 1 avec un résumé de saison exceptionnel derrière eux.

Sachez juste ceci cependant. Quelle que soit l’équipe la moins favorisée selon les parieurs, l’argent intelligent et les pronostiqueurs, même si ce ne sera qu’un outsider de nom, vous pouvez être sûr qu’ils l’utiliseront comme une dose supplémentaire de Super Bol de motivation.

Parce que ces deux équipes aiment ça. Ils aiment avoir une excuse pour se mettre en colère et s’enflammer et il n’y a pas de moyen plus sûr de garantir cela dans le sport que de dire à un groupe de concurrents intenses qu’ils ne sont pas censés gagner.

La ligne est maintenant à -1,5 pour les Eagles, et pourrait aller dans n’importe quel sens d’ici à l’heure du match en fonction des blessures et des mises à jour et peut-être même si le gars du matelas déposait quelques dizaines de millions.

Le Super Bowl LVII est-il un affrontement des deux meilleures équipes de la NFL ? Les équipes avec les deux meilleurs records de la NFL ont atteint le Super Bowl.

Pensez à ce que signifie être un outsider pour les Chiefs et les Eagles. Commençons par ce que cela ne veut pas dire. Des équipes comme celle-ci, et des concurrents comme ceux-ci, ne réagissent pas avec “oh oui, vous avez probablement raison” lorsqu’on leur dit, bien qu’indirectement, que l’opinion générale pense qu’il y a quelqu’un d’autre qui est meilleur.

Bonne chance pour dire cela à Patrick Mahomes, lui d’un record de carrière de 64-16, légèrement recruté comme QB à la sortie du lycée, a dit à plusieurs reprises de s’en tenir à la sécurité ou de lancer une balle de baseball, mais qui s’est soutenu.

Mahomes n’a pas beaucoup aimé être appelé l’opprimé contre les Bengals de Cincinnati, mais a aimé ce que cela lui a apporté, alors qu’il boitillait autour de Burrowhead (ouais, à droite) et s’est péniblement mélangé à une course tardive qui a forcé un appel de pénalité décisif.

“Les gars étaient probablement les plus excités que j’ai vus entrer dans un match de football”, a déclaré Mahomes aux journalistes. “Personne ne nous a choisis pour gagner, si c’était le cas, c’était comme 5% des gens. Nous pensons que nous avons accumulé suffisamment de respect pour avoir une chance de sortir et de gagner chaque match. Chaque fois que vous vous sentez comme l’opprimé … il prépare nos gars à partir.”

Bonne chance pour dire à Jalen Hurts que vous n’évaluez pas ses chances. Hurts s’est frayé un chemin à travers l’adversité en Alabama, se faisant remplacer lors du match de championnat national, puis a été mis en doute à ses débuts avec les Eagles, même après avoir produit de nombreux moments optimistes la saison dernière. Comment penses-tu qu’il réagira s’il se fait remettre en question ?

“Ce gars mène”, a déclaré l’entraîneur des Eagles Nick Sirianni à propos de Hurts. “Il apporte ce calme à toute l’équipe. Il joue un excellent football. Il est aussi dur que possible.”

Patrick Mahomes ou Jalen Hurts ont-ils eu une meilleure course au Super Bowl LVII? Emmanuel Acho, Joy Taylor, LeSean McCoy et David Helman débattent.

La mentalité d’outsider est l’un des mystères du sport. Parce que ce n’est pas une question d’effort. Cela ne manque pas, c’est le Super Bowl pour l’amour de Dieu et tout ce qui va avec. Tout le monde va donner son maximum absolu, qui est de 100% en passant, pas de 110, malgré ce que les entraîneurs du monde entier voudraient vous faire croire.

Alors pourquoi les équipes sont-elles capables d’évoquer un peu de performance supplémentaire lorsque l’étiquette d’outsider leur est accordée ? Peut-être que cela a quelque chose à voir avec la pression, ou son absence. Au lieu de défendre un statut, vous êtes à l’attaque pour essayer de vous approprier ce haut perchoir. Peut-être. Un mystère, comme je l’ai dit.

Eh bien, le babillard est plein. A Philadelphie, c’est toujours plein. C’est toujours fougueux à Philadelphie, la ville de Rocky et Vince Papale et où des centaines de masques de chiens de berger allemand s’arrachent en ce moment même. Brotherly Love HQ est un outsider car il n’aime pas se positionner comme autre chose.

Les Eagles ont joué et ont agi comme un outsider il y a cinq ans, à l’époque du Philly Special, même lorsqu’ils étaient tête de série n ° 1 avec une liste empilée et rebondissaient sur une raclée 38-7 des Vikings du Minnesota lors du match de championnat NFC.

Les Chiefs ont été une franchise outsider pendant une grande partie de leur existence, encore moins à l’ère moderne de la domination depuis que Mahomes a été repêché et que tout a changé.

L’histoire ne sait pas trop quoi penser de toute cette affaire d’outsider. Depuis le début du Super Bowl, le favori l’a remporté 36 fois sur 56. Récemment cependant, le favoritisme a peu compté. Sur les 15 derniers Super Bowls, huit ont été remportés par l’outsider.

Prouver, peut-être, que chaque chien a sa journée. Et chaque jour, à l’approche de cet ultime bras de fer, les deux équipes semblent intactes en conservant la mentalité du ‘chien’.

Martin Rogers est chroniqueur pour FOX Sports et auteur de la newsletter FOX Sports Insider. Suivez-le sur Twitter @ MRogersFOX et abonnez-vous à la newsletter quotidienne .

