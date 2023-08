Underdog Australia compte sur son public contre l’Angleterre: « Ils vont être vitaux »

Doug McIntyre Journaliste de football

Tony Gustavsson sait aussi bien que quiconque comment les équipes se comparent côte à côte.

L’entraîneur australien reconnaît que l’Angleterre a plus de joueurs avec des CV plus impressionnants que le sien Mathilde peut se vanter. Il comprend que l’Association anglaise de football consacre plus d’argent à la Lionnes que l’Australie ne fait à toutes ses équipes nationales combinées.

Gustavsson peut probablement aussi deviner quel pays est le choix des parieurs pour remporter la demi-finale de la Coupe du monde féminine de mercredi (la couverture commence à 5 h HE avec le coup d’envoi à 6 h HE sur FOX et l’application FOX Sports) entre les deux équipes à Sydney.

Indice : Ce n’est pas le sien.

« Si vous regardez les classements, ce sont les favoris », a déclaré Gustavsson lors de sa conférence de presse d’avant-match à la veille du match. « Si vous regardez où jouent leurs joueurs, ils ont des joueurs partants dans les meilleurs clubs des meilleures ligues du monde entier. Pas seulement 11 – ils en ont 15, 16 – et puis vous comparez cela à nous, nous avons des joueurs de banc sur ces équipes.

« Donc, si vous regardez tout cela et que vous regardez les ressources financières, il est évident qu’ils sont un énorme favori pour ce match », a poursuivi le manager d’origine suédoise. « Mais la seule chose que nous avons et qu’ils n’ont pas, c’est le soutien et la conviction des fans. Et cela en soi va être énorme. »

Les fans ont déjà été massifs pour l’Australie. En battant la France lors d’une séance de tirs au but palpitante — le bris d’égalité en 10 rounds a été le plus long de l’histoire de la Coupe du monde féminine ou masculine — en quarts de finale, le Mathilde est devenu le premier pays hôte à atteindre le dernier carré depuis les États-Unis en 2003. (Le triomphe des Américaines quatre ans plus tôt reste la seule fois où une nation a remporté une Coupe du monde féminine à domicile.)

« Vous faites partie de cette victoire » – l’entraîneur australien Tony Gustavsson aux fans

Face à la chance d’entrer dans l’histoire, le public australien a massivement soutenu l’équipe de Gustavsson. Le drame contre Les Bleues a été regardé par la plus grande audience de télévision du pays depuis plus d’une décennie. Le Stadium Australia de 80 000 places sera plein à craquer mercredi, avec l’écrasante majorité des supporters vêtus du jaune et du vert de leurs héros.

« L’héritage que nous voulions laisser tout au long de la Coupe du monde [was] pour inspirer la génération à venir », a déclaré mardi le gardien australien Mackenzie Arnold. « Je pense que nous avons fait plus que ce que nous pensions accomplir. Évidemment, nous n’avons pas encore fini. »

La défaite de mercredi changerait cela, c’est pourquoi le co-hôte restant – la Nouvelle-Zélande a été éliminée en phase de groupes – est si déterminé à faire durer les bons moments aussi longtemps que possible.

Autant la victoire sur la France a été un moment décisif pour le programme, pour le football féminin et pour le sport en général en Australie, mais c’est fini maintenant. L’accent doit être mis sur le formidable défi qui les attend. Ce message semble avoir été reçu.

« Ils sont en mission », a déclaré Gustavsson à propos de son équipe.

« Les joueurs ont fait un travail phénoménal pour redescendre des sommets émotionnels du quart de finale. Les mots-clés [were] réinitialiser et récupérer. Je pense qu’ils ont bien fait ça. »

Cela n’a pas été facile, cependant – pas avec un projecteur chauffé à blanc soudainement sur eux. « Ça a juste été un tourbillon absolu », a déclaré Arnold. « Probablement la première fois que je reçois une telle attention, mais en même temps, j’ai tendance à la bloquer parce que je sais, pour être honnête, si je joue comme s — demain, ça pourrait être un tout autre attention sur moi. »

Alors qu’Arnold est bloqué dans le filet, Gustavsson a insisté mardi sur le fait qu’il n’avait pas encore décidé si l’attaquante vedette Sam Kerr commencerait le match ou entrerait comme remplaçante pour le terminer, puisqu’elle a disputé les deux derniers matchs.

« Pour être honnête, elle a passé plus de minutes que nous l’espérions », a déclaré l’entraîneur à propos de Kerr. « L’une des raisons pour lesquelles nous l’avons gardée sur le banc était que nous n’étions pas certains du nombre de minutes qu’elle avait pour revenir de cette blessure au mollet, mais aussi de l’entraînement limité. La façon dont elle s’est imposée était fantastique et impressionnante, à la fois d’un point de vue mental et physique. Elle a bien récupéré. Elle s’est entraînée aujourd’hui. Elle est donc disponible. »

Quelle que soit la façon dont Gustavsson la déploie, Kerr jouera sans aucun doute un rôle majeur. Il en sera de même pour 25 millions d’autres Australiens si les Matildas veulent réussir la surprise et atteindre le combat pour le titre de dimanche.

« La quantité de soutien que nous avons de tout le pays a été absolument irréelle », a déclaré Arnold à propos des fans. « Je crois vraiment qu’ils nous ont fait franchir la ligne plus d’une fois.

« Ils vont être vitaux pour nous. »

