Undercard Shields vs Marshall: Lauren Price et Karriss Artingstall cherchent à faire leur propre histoire | Nouvelles de boxe

Lauren Price et Karriss Artingstall sont dans le même bateau. Le couple a remporté des médailles olympiques ensemble à Tokyo l’année dernière. Ils se battront tous les deux sur le projet de loi historique Claressa Shields vs Savannah Marshall samedi, en direct sur Sky Sports. Ils se sont même battus ensemble.

“Nous sommes tous les deux des professionnels de toute évidence dans ce que nous faisons”, a déclaré Artingstall Sports du ciel. “Nous ne sommes pas stupides quand nous entrons dans un espar. C’est pour apprendre des choses, nous n’y allons pas en essayant de nous faire perdre la tête.

“J’essaie de la pousser, elle essaie de me pousser, donc je pense que les entraîneurs savent que c’est le genre de personnes que nous sommes, alors ils n’hésitent pas à nous mettre ensemble.”

Price et Artingstall sont déterminés à impressionner à l’O2



Artingstall a remporté une médaille de bronze poids plume aux Jeux de Tokyo. Son partenaire Price était le champion olympique des poids moyens et boxe professionnellement au welter, toujours bien au-dessus de la catégorie de poids d’Artingstall.

Cela signifie qu’Artingstall ne peut s’empêcher de prendre la liberté occasionnelle de s’entraîner. “Elle essaie de me charger”, a ri Price. “Elle les fait entrer.”

“J’essaie de les faire voler un peu, sinon c’est inutile pour elle”, sourit Artingstall. “J’essaie aussi d’en mettre quelques-uns sournois, juste avant la cloche ou si elle répare son casque, essayez juste d’obtenir un coup rapide là-dedans, un coup pas cher!”

Mais Artingstall a ajouté: “Croyez-le ou non, elle est plus rapide que n’importe lequel des 57 kg avec lesquels j’ai été. Elle me prend tout le temps au dépourvu avec ses feintes et ainsi de suite et évidemment la puissance avec la différence de poids, donc c’est vraiment, vraiment bon pour moi.”

La première fois que les deux se sont battus, c’était chez eux à Sheffield pendant le verrouillage. Ils ont poussé les meubles de leur salon et se sont lancés, sans même mettre de casque.

“Nous sortions avec de grosses lèvres, des yeux noirs, nous faisions huit-trois, 30 secondes de repos”, a déclaré Price.

“C’était le pire, c’était le pire moment où nous nous sommes battus, c’était là où aucun entraîneur ne regardait”, se souvient Artingstall. “Je lui ai dit de ne pas y aller doucement mais elle m’a attrapé avec un coup sec et j’ai essayé de les repousser. C’était un peu incontrôlé… Mais ça nous a gardés en forme.”

Leur combat peut parfois devenir trop zélé, mais vivre ensemble, travailler ensemble et s’entraîner ensemble est un avantage unique. La boxe professionnelle est un sport notoirement solitaire. Mais ils traversent ensemble chaque étape de leur voyage.

“Imaginez simplement faire cela par vous-même”, a déclaré Price. “Nous sommes assez chanceux dans cet aspect. Cela fonctionne, tout simplement. Être au camp, être à Sheffield.

Price dit qu’elle a hâte de regarder le méga combat entre Claressa Shields et Savannah Marshall samedi à l’O2, en direct sur Sky Sports



“Ça marche de se battre ensemble, évidemment de suivre un régime et de manger les mêmes choses. C’est assez facile.”

Artingstall a ajouté: “Je dirais que c’était spécial, nous avons de la chance d’avoir ce que nous avons. Au lieu d’aller à une séance d’entraînement par vous-même, ce que font beaucoup de combattants, ou ils doivent partir leur famille ou leurs enfants ou quoi que ce soit d’autre, j’ai toujours eu le confort d’être chez moi à Lauren quand je suis au gymnase. Nous ne nous disputons jamais, nous ne nous chamaillons jamais.

“Chaque session, nous nous aidons les uns les autres, que ce soit les courses, S&C, gym peu importe, le simple fait de l’avoir à côté de moi ça aide. C’est une meilleure sprinteuse que moi, plus explosive donc j’essaie de la battre, je fais de mon mieux.

“C’est bon pour elle aussi, ça la motive à pousser plus fort.”

La star galloise boxera Timea Belik à l’O2 samedi. Price détient une victoire amateur sur la tête d’affiche de l’émission Marshall. Cependant, ils n’ont aucune rancune. Price a suivi Marshall pour devenir le meilleur poids moyen de l’équipe britannique.

“Je l’ai épargnée [Marshall] et je l’ai boxée. Je l’ai boxée en Espagne. J’ai gagné mais nous nous entendons très bien, il n’y a rien entre nous”, a-t-elle déclaré.

Image:

Artingstall et Price reviennent de Tokyo avec leurs médailles olympiques





Ni Price ni Artingstall ne s’attardent sur de futurs combats potentiels. Ils se concentrent sur les adaptations dont ils ont besoin en tant que combattants professionnels.

Artingstall était un perforateur aux mains lourdes, même dans les plus gros gants amateurs. Elle pourrait commencer une course à élimination directe dans l’émission à l’O2 lorsqu’elle combat Marina Sakharov.

“Je n’y vais pas”, a déclaré Artingstall. “Ce serait bien de l’obtenir, mais je ne vais pas sortir exprès pour le chercher. Parce que je vais me faire passer pour un idiot. Je me ferais prendre avec des coups avec lesquels je ne me ferais jamais prendre.

“Juste en mettant mes coups ensemble, en pénétrant à travers la garde et ça fait claquer la tête en arrière. Si j’y vais juste, boxe comme je le fais, parce que je suis en fait un très bon boxeur, je ne suis pas juste un peu un pouvoir perforateur Espérons que tout s’emboîte.

“Je veux beaucoup bouger mais minimiser un peu plus le mouvement, en restant dans la poche. C’est plus d’angles chez les pros au lieu de dériver. Je ne veux rien négliger qui m’a amené au niveau que j’ai atteint. chez les amateurs. J’ai gagné une médaille de bronze aux Jeux olympiques pour une raison, alors pourquoi diminuer cela? Je veux garder cela, juste ajouter des choses.

Image:

Price a baissé de deux divisions de poids pour sa carrière professionnelle (Image: Lawrence Lustig)





Price est connue pour sa vitesse et ses talents de gaucher. Mais elle est aussi dure, déterminée et une athlète robuste. Elle devait être pour gagner tous les grands championnats amateurs, y compris les Jeux Olympiques, tout en boxant et en battant des adversaires beaucoup plus gros, dont beaucoup étaient des puncheurs féroces qui n’avaient pas peur de se livrer à l’art sombre occasionnel, en claquant une épaule ici et là, le genre de trucs plus familiers à la boxe professionnelle.

En tant que professionnel, Price a descendu de deux divisions et s’installera au poids welter avant d’envisager de remonter.

“C’est fou de penser qu’évidemment je me suis mis avec ces filles et qu’évidemment je leur ai pris quelques coups”, a déclaré Price.

Elle descend maintenant pour combattre des gens de sa taille. “Le jeu professionnel est différent. Évidemment, pour moi en tant qu’amateur, j’étais toujours à l’intérieur et à l’extérieur, sur mes pieds, en utilisant ma vitesse et évidemment, il y a beaucoup plus pour moi que cela. [Karriss] le voit dans le gymnase. Je peux évidemment rester là et pleurer”, a poursuivi Price.

“A ce niveau, je ne pourrais jamais supporter et échanger avec Nouchka [Fontijn, her great amateur rival], elle me mettrait KO. Je suppose que c’est juste avoir des choses différentes dans ton casier. Si je devais augmenter le poids chez les pros, j’ai également cette vitesse et ce mouvement là-bas pour les filles de la boîte d’envoi. Je veux juste que tout se tienne et je suis sûr qu’avec le temps, nous le ferons tous les deux.

Image:

“Je peux rester là et avoir une larme.” Price vise ses débuts professionnels (Image: Lawrence Lustig)





“Je veux juste descendre le plus bas possible. Sois comme une femme Canelo, il a traversé les poids, n’est-ce pas? Je pourrais faire la même chose.”

Pour les deux, ce sont les compétences qui les ont amenés au plus haut niveau du sport amateur qui feront la différence pour eux en tant que professionnels.

“Quand je regarde Jessica McCaskill [the undisputed welterweight champion], évidemment je ne l’appelle pas ou rien”, a déclaré Price. “Je pense juste que la capacité technique, je ne pense pas qu’elle soit très bonne, mais évidemment sans lui manquer de respect. Elle est juste dure et elle joue. De manière réaliste, si je devais probablement la boxer maintenant, si j’étais honnête, je pense que je la battrais.

“Mais je pense juste qu’évidemment, dans le temps dans le jeu professionnel, il ne sert à rien de se précipiter”, a-t-elle ajouté. “Je dois juste être raisonnable. Je pense qu’avec le temps, vous verrez des améliorations de ma part et vous vous installerez simplement dans un style professionnel.”

Image:

Artingstall est un perforateur puissant avec un bon ensemble de compétences





Artingstall partage exactement la même confiance. “Je n’ai pas atteint le niveau et accompli tout ce que j’ai accompli chez les amateurs pour être nul”, a-t-elle déclaré. “Quand vous regardez le reste de la piscine, les autres poids autour de mon poids et mon poids lui-même, ils ne sont pas aussi bons que moi techniquement.

“Je m’entraîne comme si je me battais pour un titre mondial de toute façon. Mais le mot clé pour moi est juste l’expérience. J’ai probablement le pouvoir que la majorité d’entre eux ont. J’ai définitivement le cœur, si j’étais être emmené en eau profonde, et je pourrais probablement envoyer la majorité d’entre eux. C’est juste une expérience pour moi.

Le spectacle à l’O2 samedi sera spécial pour les deux. Normalement, c’est trop énervant pour eux de boxer dans le même événement le même soir. Mais pour cette carte historique entièrement féminine, ils ont dû faire une exception.

“Je suis vraiment fier de faire partie de cet événement et c’est incroyable que Claressa et Savannah soient en tête d’affiche”, a déclaré Price.

“Être là-dessus, comme Lauren l’a dit, c’est une soirée historique”, a ajouté Artingstall. “C’est l’histoire qui se fait, c’est phénoménal et quel privilège c’est d’en faire partie.”

Tous les billets achetés pour la date originale de Shields vs Marshall restent valables pour le 15 octobre. Les derniers billets restants peuvent être achetés sur boxxer.com.