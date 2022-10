Undercard Shields vs Marshall: Caroline Dubois: «Je veux battre cette personne» | Nouvelles de boxe

Caroline Dubois, la talentueuse olympienne qui n’en est qu’à trois combats dans sa carrière professionnelle, obtient l’échelon dont elle a besoin sur l’undercard Claressa Shields vs Savannah Marshall, en direct sur Sky Sports le 15 octobre.

En tant qu’amateur, Dubois était invaincu chez les juniors et les jeunes, remportant les Championnats du monde de la jeunesse et les Jeux olympiques de la jeunesse. Elle est devenue une olympienne de Tokyo l’année dernière et a montré ses compétences tout au long du chemin pour aller 3-0 (2) en tant que pro.

Le 15 octobre à l’O2, elle est jumelée à Milena Koleva, une ancienne prétendante au titre mondial. La Bulgare a un record de défaites, mais elle a boxé les meilleures femmes du sport et a presque toujours parcouru la distance avec elles.

C’est le premier pas vers la prochaine étape de la carrière de Dubois. Il mettra en place sa propre marche vers un combat pour le titre mondial.

“Je suis excité”, a déclaré Dubois Sports du ciel. “C’est un début. Si je ne peux pas battre cette fille, je ne peux pas me battre pour les titres mondiaux, n’est-ce pas ?

“Mais c’est évidemment un tremplin. Vous devez éventuellement élever le niveau d’opposition que vous combattez et je le fais maintenant.”

Dubois a poursuivi: “Elle a été là-dedans. Elle s’est battue pour un titre mondial. Elle s’est battue contre des gens qui ont des titres mondiaux.

“Elle a combattu Katie Taylor, Firuza Sharipova, Delfine Persoon, Maiva Hamadouche. Elle a combattu des gens de haut niveau. Elle va donc avoir de l’expérience sur le ring. Elle va savoir comment se débrouiller. Elle ne va pas être un cerf sous les phares et elle sait qu’elle affronte un novice professionnel, alors peut-être qu’elle voudra essayer d’exposer cela.

“Elle a été là-dedans. Katie Taylor ne l’a pas arrêtée. Delfine Persoon n’a pas pu l’arrêter. Firuza Sharipova n’a pas pu l’arrêter. Il n’y a aucune pression sur moi pour forcer un arrêt. Tout ce que je veux faire, c’est aller là-bas et jouer et la battre.”

Koleva est un test pour Dubois. Mais le combat est aussi une opportunité. C’est l’occasion pour Dubois de montrer à quel niveau elle est capable de concourir.

“Je veux sortir avec une performance dominante et je veux battre cette personne. Peu importe si je l’arrête ou non. Je veux juste m’assurer qu’elle sort du ring en pensant: ‘Merde, j’étais là-dedans avec une fille qui a des kilomètres d’avance sur moi”. Je veux qu’elle sente la différence quand nous sommes sur le ring”, a déclaré Dubois.

“Ce n’est qu’un tremplin. Ce n’est pas quelqu’un qui a battu des champions du monde, mais c’est une gardienne. En boxe féminine, nous n’avons pas un bassin aussi profond. Nous n’avons pas les niveaux pour monter comme les hommes. Nous passons donc d’une étape à la suivante.

“Après celui-ci, je veux avoir un combat de plus cette année, puis, espérons-le, cinq combats l’année prochaine et, espérons-le, d’ici la fin de l’année prochaine, je veux un titre mondial ou être en lice pour un titre.”

