Under Armour (UAA) Les bénéfices du deuxième trimestre 2021 sont dépassés

Under Armour a annoncé mardi un bénéfice et des ventes du deuxième trimestre fiscal qui ont dépassé les estimations des analystes alors que ses efforts de redressement prenaient racine et que les acheteurs achetaient davantage de ses marchandises au prix fort.

Le fabricant de vêtements de sport a également revu à la hausse ses perspectives pour l’ensemble de l’année, anticipant que son élan se renforcera. Il s’attend désormais à ce que les revenus de l’exercice 2021 augmentent à un faible pourcentage de 20, par rapport à une prévision précédente d’un pourcentage d’augmentation élevé.

Les actions Under Armour grimpaient d’environ 6% dans les échanges prolongés.

Voici ce qu’a rapporté Under Armour pour la période de trois mois terminée le 30 juin, par rapport à ce que Wall Street s’attendait, sur la base d’un sondage d’analystes de Refinitiv :

Bénéfice par action : 24 cents ajustés contre 6 cents attendus

Chiffre d’affaires : 1,35 milliard de dollars contre 1,21 milliard de dollars attendus

Au cours du trimestre terminé le 30 juin, Under Armour a réalisé un bénéfice de 59,2 millions de dollars, ou 13 cents par action, contre une perte de 182,9 millions de dollars, ou 40 cents par action, un an plus tôt. Hors frais non récurrents, la société a gagné 24 cents par action. Les analystes interrogés par Refinitiv recherchaient 6 cents.

Les revenus ont grimpé de 91% à 1,35 milliard de dollars contre 707,6 millions de dollars un an plus tôt, dépassant les estimations de 1,21 milliard de dollars.

« Je pense que cette année établit une base solide qui nous positionne bien pour notre prochain chapitre de croissance rentable », a déclaré le PDG Patrik Frisk dans un communiqué.

Retrouvez le communiqué de presse complet sur les résultats d’Under Armour ici.

Cette histoire se développe. Revenez pour les mises à jour.