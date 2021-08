Under Armour, Ralph Lauren récompensé par les investisseurs pour les redressements du Covid

Alors que l’économie américaine rouvre, de nombreux Américains regorgent d’argent liquide. Les dépenses reviennent aux vêtements, alors que les gens commencent à voyager, à rendre visite à leurs amis et à leur famille et que les enfants retournent à l’école. Le résultat : les ventes au détail sont à nouveau en croissance.

Tous les commerçants n’ont pas été assez agiles pour profiter de ce moment unique. Mais Under Armour et Ralph Lauren ont prouvé cette semaine qu’ils ont initié le changement et que cela porte ses fruits. Dans les semaines à venir, un certain nombre d’autres détaillants, allant de Macy’s à Gap, publieront des résultats trimestriels, et Wall Street surveillera l’évolution de la tendance. Les analystes et les investisseurs recherchent des signes indiquant que les entreprises maintiennent le cap sur les promotions et maintiennent des stocks réduits afin de ne pas peser sur les bénéfices.

Des entreprises telles que Ralph Lauren et Under Armour récoltent désormais les fruits de ces efforts alors que les acheteurs retournent dans les magasins pour réapprovisionner leurs placards – et les investisseurs le remarquent.

Certains détaillants ont utilisé la dernière année et demie pour accélérer les plans de redressement et élaguer les actifs infructueux alors que Wall Street ne surveillait pas d’aussi près.

Under Armour a annoncé mardi son quatrième bénéfice trimestriel consécutif, alors que ses efforts de redressement ont maintenu son élan.

Les ventes de 1,35 milliard de dollars étaient presque le double de ce que la société avait enregistré un an plus tôt et ont dépassé les niveaux de 2019. Alors qu’Under Armour a bénéficié d’un plus grand nombre d’enfants revenant aux sports d’équipe et d’adultes retournant au gymnase, la société a également fait un effort concerté pour vendre plus de marchandises au prix fort, augmentant ainsi le montant que les clients dépensent par achat.

Tout au long de la pandémie, Under Armour a poursuivi ses plans de sortie entre 2 000 et 3 000 magasins partenaires, ce qui lui laissera 10 000 d’ici la fin de l’année prochaine. À son tour, l’entreprise développe ses activités de vente directe aux consommateurs plus rentables.

L’analyste d’Evercore ISI, Omar Saad, estime qu’Under Armour a perdu de manière proactive environ 10 % de son activité par rapport à 2019, lui laissant une « base plus petite mais plus saine » pour se développer.

En tenant compte de diverses dispositions, y compris la vente de MyFitnessPal par Under Armour, la croissance de ses revenus se rapproche de 20% au-dessus des niveaux d’avant la pandémie, a déclaré Saad.

« La décision stratégique pendant la pandémie de rebaser leurs ventes, leurs promotions et leurs stocks pour une croissance plus saine à l’avenir … nous sommes ravis de voir de réels avantages tangibles déjà sous la forme d’une acceptation de prix plus élevés et d’une augmentation des marges brutes », a-t-il ajouté. dit-il dans une note aux clients.

Avec des ventes qui devraient augmenter plus que prévu, Under Armour a des attentes plus optimistes pour cette année, notamment en réalisant un profit au lieu d’une perte.