Under Armour, Mosaic, XPO Logistics et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux après la cloche de lundi:

Mosaic – Les actions du fabricant d’engrais ont chuté de plus de 3% dans les échanges prolongés après la publication des résultats du premier trimestre de la société. Mosaic a gagné 57 cents par action hors éléments sur 2,3 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Les analystes interrogés par FactSet s’attendaient à ce que la société gagne 54 cents par action sur 2,26 milliards de dollars de revenus.

XPO Logistics – XPO Logistics a reculé de 1,8% malgré le fait que la société ait battu les estimations de haut et de bas au premier trimestre. Le nom des solutions logistiques a gagné 1,46 USD par action hors éléments, contre 97% attendus par les analystes de bénéfices par action interrogés par Refinitiv. Les revenus ont atteint 4,77 milliards de dollars, en avance sur les 4,33 milliards de dollars attendus.

Under Armour – Les actions du détaillant ont brièvement gagné plus de 1% après que la société a déclaré qu’elle avait conclu un accord avec la SEC sur des échecs de divulgation. Under Armour a déclaré dans un communiqué qu’il avait accepté de payer une amende civile de 9 millions de dollars, en plus d’autres conditions de règlement non monétaires.

ZoomInfo Technologies – ZoomInfo Technologies a grimpé de 1,9% grâce aux résultats du premier trimestre de la société. La société de logiciels en tant que service a gagné 13 cents par action pour la période, hors éléments, tout en affichant un chiffre d’affaires de 153,3 millions de dollars. Les analystes interrogés par FactSet s’attendaient à ce que la société gagne 10 cents par action et rapporte des ventes de 145,5 millions de dollars.

SmileDirectClub – Les actions de la société de télémédecine ont chuté de 6,9% après que la société a déclaré avoir subi une panne de système le mois dernier en raison d’un incident de cybersécurité, qui pourrait avoir un « impact important » sur ses résultats du deuxième trimestre.

Domtar Corporation – Les actions ont bondi de 16% suite à une rapport de Bloomberg que Paper Excellence envisage de rendre l’entreprise privée. Le rapport cite des personnes familières avec le sujet.

Divulgation: NBC Nightly News a enquêté sur les plaintes des clients de SmileDirectClub en février. La société a accusé NBC Universal de publier de fausses informations sur la société et réclame 2,85 milliards de dollars pour diffamation.

—Yun Li de CNBC a contribué au reportage.