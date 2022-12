Under Armour choisit un nouveau PDG: Stephanie Linnartz, cadre de Marriott

Sous protection a annoncé mercredi avoir embauché Marriott International La présidente Stephanie Linnartz sera son prochain PDG, clôturant une recherche de sept mois pour un nouveau patron qui, espère-t-elle, développera son activité numérique.

Linnartz, qui travaille chez Marriott depuis 1997, était l’un des 60 candidats considérés pour le poste. Alors que les vêtements de sport sont un grand pas en avant par rapport à l’industrie hôtelière, elle a été sélectionnée pour ses prouesses numériques et son succès dans la transformation de la présence en ligne de la chaîne hôtelière, a déclaré à CNBC le fondateur et président exécutif d’Under Armour, Kevin Plank.

“Elle est vraiment une apprenante”, a déclaré Plank. “Elle a cette curiosité intellectuelle et elle arrive avec le point de vue d’une pro.” Il a déclaré que l’entreprise se penchait sur ses priorités de “numérisation, produit et marque” après une période de transition de cinq ou six ans.

Linnartz, qui a débuté comme analyste financière chez Marriott en 1997, prendra ses nouvelles fonctions le 27 février.

Colin Browne occupe le poste de PDG par intérim depuis juin après la démission inattendue de l’ancien cadre supérieur d’Under Armour, Patrik Frisk, en mai. Browne reprendra son poste de directeur de l’exploitation, a indiqué la société dans un communiqué de presse.

Plank a déclaré que la société ne recherchait pas un changement majeur de direction et qu’elle aimait “vraiment” la stratégie actuellement en place, mais il a reconnu que la marque “ne se développe pas autant que nous le souhaitons”.

Under Armour cherche à développer ses activités de commerce électronique, à augmenter ses bénéfices et à concurrencer les marques concurrentes Nike et Lululemon alors qu’il se débat avec de faibles marges, contentieux coûteux et des perspectives d’exercice réduites.

La société mise sur l’expérience de Linnartz dans la transformation numérique de plusieurs milliards de dollars de Marriott pour accélérer les initiatives en ligne d’Under Armour.

Au cours de son mandat chez Marriott, Linnartz a étendu son programme de fidélité Bonvoy à 173 millions de membres et s’est plongée dans le monde du sport lorsqu’elle a développé des partenariats pluriannuels avec la NFL, la NCAA et l’équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1.

Dans un communiqué mercredi, le PDG de Marriott, Anthony Capuano, a qualifié Linnartz de “dirigeant incroyable”. Elle quittera l’entreprise le 24 février, trois jours avant de commencer chez Under Armour.

“Cela a été l’une des expériences les plus importantes et les meilleures de ma vie de construire une carrière chez Marriott”, a déclaré Linnartz dans le communiqué.

Elle est également membre du conseil d’administration de Home Depot. Elle sera en mesure d’apporter cette expérience et cette perspicacité au poste, a déclaré Plank.

Plank a déclaré qu’il resterait chef de la marque et président exécutif et qu’il continuerait à être “impliqué dans l’entreprise de manière importante”.

“Ce sera un partenariat. Elle et moi serons partenaires. Nous ne nous en cachons pas”, a déclaré Plank.

Under Armour a commencé avec des racines humbles en 1996. Plank, un ancien joueur de football, a développé le prototype de la chemise anti-humidité signature de la marque alors qu’il était étudiant à l’Université du Maryland et a ensuite perfectionné ses créations dans le sous-sol de sa grand-mère à Georgetown.

En 2005, il a introduit la société basée à Baltimore en bourse et le premier jour de négociation, sa valeur a doublé.

Cinq ans plus tard, Under Armour avait quadruplé ses revenus et dépassé le milliard de dollars.

Plus récemment, la société a enregistré des ventes de 1,57 milliard de dollars au cours de son deuxième trimestre fiscal, en hausse de 2 % par rapport à l’année précédente, ainsi qu’un bénéfice net de 87 millions de dollars.