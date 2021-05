Under Armour augmentera les salaires horaires de 8000 emplois dans le commerce de détail et la distribution

Les acheteurs passent un magasin Under Armour à White Plains, New York.

Under Armour a annoncé mercredi qu’il augmentait les salaires horaires des employés du commerce de détail à 15 $ aux États-Unis et au Canada, ce qui affecterait plus de 8 000 emplois.

Les augmentations, qui pourraient atteindre 50% pour certains travailleurs, entreront en vigueur le 6 juin.

Les employés à temps partiel et à temps plein qui verront une augmentation de la rémunération représentent environ 90% de l’effectif de la vente au détail et de la distribution de l’entreprise.

Under Armour compte plus de 3 000 postes actuellement ouverts, dans les magasins et dans les centres de distribution, qu’il cherche à pourvoir. Ces postes commenceront tous au nouveau salaire, a déclaré la société.

L’augmentation de salaire marque la première d’une série de mesures que Under Armour prendra pour maintenir et attirer les talents dans les mois à venir.

« Nous nous engageons à faire ce qu’il faut, et au centre de notre engagement est de faire en sorte que nos coéquipiers se sentent valorisés et appréciés », a déclaré Patrik Frisk, président et chef de la direction d’Under Armour, dans un communiqué.

L’annonce intervient alors que les détaillants et les restaurateurs sont confrontés à une énorme pénurie de main-d’œuvre.

Moins de personnes que prévu réintègrent le marché du travail et de nombreuses entreprises ont du mal à répondre à la demande des consommateurs à mesure qu’elle revient. Les annonces d’embauche qui arrivent habituellement au printemps et en été ont été accompagnées cette année de nouvelles de hausses de salaires, de primes de référence et de rétention et d’autres avantages améliorés.

Chipotle Mexican Grill, par exemple, a déclaré que son salaire horaire moyen serait de 15 $ d’ici la fin du mois de juin. Et McDonald’s a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il augmentait les salaires horaires de ses restaurants américains, alors que la chaîne de restauration rapide cherchait à embaucher 10 000 travailleurs pour ces sites.

Lisez le communiqué de presse complet d’Under Armour ici.

– CNBC Amelia Lucas contribué à ce reporting.