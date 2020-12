WASHINGTON (4-7) à PITTSBURGH (11-0)

Lundi, 17 h HE, Fox

LIGNE D’OUVERTURE – Steelers par 10

ENREGISTRER VS. SPREAD – Washington 5-4-2; Steelers 8-3

RECORD DE LA SÉRIE – Washington mène 42-33-3

DERNIÈRE RÉUNION – Les Steelers ont battu Washington 38-16 le 12 septembre 2016 à Washington

SEMAINE DERNIÈRE – Washington a battu Dallas 41-16; Les Steelers ont battu les Ravens 19-14

CLASSEMENT AP PRO32 – Washington n ° 25, Steelers n ° 1

VIOLATION DE WASHINGTON – GLOBALEMENT (26), RUSH (19), PAS (24).

WASHINGTON DEFENSE – GLOBAL (4), RUSH (15), PAS (2).

OFFENSE DES ACIERS – GLOBALEMENT (22), RUSH (25), PASS (16).

ACIER DÉFENSE – GÉNÉRAL (3), RUSH (8), PAS (1).

STREAKS, STATS ET NOTES Ce match a été déplacé de dimanche à lundi après que le match Pittsburgh vs Baltimore a été reporté de Thanksgiving à mercredi dernier en raison de COVID-19[feminine épidémie parmi les corbeaux. … Les Steelers ont dominé la série ces derniers temps, remportant chacune des six dernières rencontres. La dernière victoire de Washington sur Pittsburgh est survenue en 1991, la saison mettant fin à Washington 14-2 et remportant le troisième Super Bowl des franchises sous l’entraîneur du Hall of Fame Joe Gibbs. … Washington en a remporté deux pour revenir en éliminatoires dans le décevant NFC East. Il n’a pas remporté trois matchs consécutifs depuis les 14 et 28 octobre 2018.… Les trois touchés d’Antonio Gibson contre Dallas la semaine dernière ont fait de lui le premier recrue de la NFL à entrer autant de fois dans la zone des buts à Thanksgiving depuis Randy Moss en 1998.… LE choix de Montez Sweats -6 contre Dallas a été le premier INT à revenir pour un TD via la défense de Washington depuis 2017. … Alors que Pittsburgh mène la NFL avec 41 sacs, Washington est deuxième (avec Philadelphie) à 36. … La défense de Washingtons a un sommet de la ligue de 12 jeux de 40 verges ou plus, neuf sur passes et trois sur pistes. … Les Steelers veulent devenir la 10e équipe à commencer 12-0 et à se qualifier pour les séries éliminatoires avec une victoire. … Les Steelers ont besoin d’un sac pour égaler le record de Tampa Bay NFL pour la plupart des matchs consécutifs avec au moins un (69). Pittsburgh a 233 sacs sur la séquence et est en bonne voie de mener les sacs de la ligue pour la quatrième année consécutive. … La recrue des Steelers OLB Alex Highsmith fait son premier départ dans la NFL. Pittsburgh a perdu contre OLB Bud Dupree pour la saison en raison d’une blessure au genou contre Baltimore la semaine dernière. … Pittsburgh RB James Conner et C Maurkice Pouncey pourraient rater leur deuxième match consécutif après avoir été placés sur la liste réserve / COVID-19. RB Benny Snell commencerait à la place de Conner. JC Hassenauer partirait pour Pouncey. … Les Steelers ont bégayé la semaine dernière lors d’une performance bla contre les Ravens sous-équipés. Pittsburgh a été limité à 19 points, le plus bas de la saison, dont six sur un choix 6 par CB Joe Haden. … La course à pied des Steelers est en difficulté, avec une moyenne de 67,6 mètres sur les six dernières courses, ce qui les rend fortement dépendants d’une courte attaque au passage orchestrée par Ben Roethlisberger. Le quart-arrière de 38 ans a réalisé en moyenne 41,3 tentatives de passes au cours des six derniers matchs, dont un record de 51 contre les Ravens. … Roethlisberger bénéficie d’une excellente protection contre les passes. Les Steelers ont permis une ligue de 10 sacs et Roethlisberger a donné 199 revers consécutifs sans être abandonné pour une perte. … Astuce Fantasy: Dans ce qui pourrait être un jeu à faible score, il serait peut-être temps de prendre un dépliant sur la fin serrée de Steeler Eric Ebron. Ebron a un touché dans trois des cinq derniers matchs de Pittsburgh, une séquence qui devrait être de quatre sur cinq; il a laissé tomber ce qui aurait probablement été une passe de touché contre les Ravens.

