La performance précipitée de la Caroline du Nord contre Miami ne ressemblait à aucune autre dans la subdivision Football Bowl en trois saisons.

Menés par Michael Carter et Javonte Williams, les Tar Heels ont accumulé 554 verges au sol lors de leur victoire 62-26 contre Miami samedi, le plus depuis que la Marine en avait 569 contre Cincinnati le 23 septembre 2017.

La Caroline du Nord a en moyenne 10 verges par course sur 55 tentatives; La marine en moyenne 7,9 sur 72 tentatives contre Cincinnati.

Carter a terminé avec 308 verges et deux touchés et Williams avait 236 verges et trois touchés. Leurs 544 verges combinées ont établi le record de la NCAA pour la course de deux coéquipiers, battant le 506 par Jaret Patterson (409) et Kevin Marks (97) de Buffalo contre Kent State deux semaines plus tôt.

Carter et Williams étaient la septième paire de l’histoire de FBS à aller pour 200 verges dans le même match.

ALLER TOUT LE CHEMIN

Il y a eu trois retours de coups de pied de 100 verges au cours du week-end. DJ Taylor est venu sur le coup d’envoi dans une déroute 70-7 de l’Arizona et a été le premier retour de l’Arizona State pour un touché pour commencer un match depuis 2011. Jalen Virgils a donné à Appalachian State la tête dans sa victoire 34-26 sur Georgia Southern. Camron Harrell pour le sud du Mississippi est venu dans une victoire 45-31 sur Florida Atlantic et a été son premier touché en carrière.

RUTGERS RAMPAGE

Les sept sacs de Rutgers lors d’une victoire 27-24 contre le Maryland étaient un record du Big Ten pour un match de conférence.

L’ailier défensif Mike Tverdov a représenté trois des sacs et est devenu le quatrième joueur FBS cette saison à terminer avec cinq plaqués pour perte.

L’Alabama (contre l’Arkansas) et le Nouveau-Mexique (contre l’État de Fresno) ont eu huit sacs chacun dans leurs matchs. Le sommet de la saison nationale appartient à l’Oklahoma, qui en avait neuf contre le Kansas le 7 novembre.

MACHINE DE TACKLE

Le secondeur Carlton Martial de Troy a égalé le record de la saison nationale avec 21 plaqués contre la Caroline côtière. C’était sa cinquième performance à deux chiffres lors des sept derniers matchs et le total le plus élevé d’un joueur de Troy depuis 1999.

Mariano Sori-Marin du Minnesota a réussi 18 plaqués contre le Nebraska et Darius Muasau, d’Hawaï, 18 contre UNLV.

DIRIGEANTS NATIONAUX

(Minimum de 5 jeux)

Attaque par équipe: pointage, Buffalo, 51,8 points par match; se précipiter, Buffalo, 344,6 ypg; passant, Floride, 386,4 ypg; total, UCF, 585,6 ypg.

Défense d’équipe: pointage, Marshall, 11,4 points par match; se précipiter, Géorgie, 69,3 ypg; passant, armée, 154,2 ypg; au total, Wisconsin, 251 ypg.

Individuel: Rushing, Jaret Patterson, Buffalo, 205 ypg; passant, Dillon Gabriel, UCF, 372,6 ypg; recevant, Elijah Moore, Mississippi, 149,1 ypg.

___

