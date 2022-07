UNC-Chapel Hill s’installe avec Hannah-Jones en permanence

CHAPEL HILL, Caroline du Nord (AP) – L’école phare du système universitaire de Caroline du Nord a annoncé vendredi qu’elle était parvenue à un accord avec le journaliste qui a finalement évité l’école dans un différend prolongé sur la titularisation et a rejoint une université historiquement noire.

David Boliek, président du conseil d’administration de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, a déclaré que le règlement avec Nikole Hannah-Jones était de moins de 75 000 dollars et avait été approuvé par le chancelier de l’école Kevin Guskiewicz, ont rapporté les médias.

Les avocats représentant Hannah-Jones, y compris le NAACP Legal Defence & Educational Fund, Inc., ont menacé l’année dernière d’intenter une action en justice, y compris le dépôt d’une plainte fédérale pour discrimination, contre l’UNC-Chapel Hill et son conseil d’administration pour ne pas lui avoir donné son mandat , ont rapporté les médias à l’époque.

Boliek a déclaré que le règlement conclu par l’université visait à résoudre cette “action en justice potentielle” et qu’une action en justice formelle n’avait jamais été déposée par les avocats d’Hannah-Jones.

Hannah-Jones n’a pas pu être jointe dans l’immédiat pour un commentaire vendredi.

Le différend sur la question de savoir si l’UNC accorde à Hannah-Jones une nomination à vie à la faculté a provoqué des semaines de tollé alors que de nombreux professeurs et anciens élèves ont exprimé leur frustration, et les étudiants et professeurs noirs se sont demandé lors des manifestations si l’université à prédominance blanche les valorisait.

Hannah-Jones – qui a remporté le prix Pulitzer pour son travail sur le projet 1619 du New York Times Magazine axé sur l’histoire de l’esclavage aux États-Unis – a été embauchée comme chaire Knight de l’UNC en journalisme racial et d’investigation à la Hussman School of Journalism and Media.

Elle a noté qu’elle n’avait pas cherché le poste et qu’elle avait été recrutée par le doyen du journalisme de l’UNC avant que sa candidature ne soit bloquée par les objections d’un puissant donateur et les inquiétudes des conservateurs concernant son travail.

La demande de titularisation d’Hannah-Jones a été soumise aux administrateurs de l’UNC en 2020, mais elle a été interrompue après qu’un membre du conseil d’administration qui vérifie les nominations a soulevé des questions sur ses antécédents non universitaires. Au lieu de cela, elle a initialement reçu un contrat de cinq ans, malgré le fait que ses prédécesseurs aient été titularisés lors de leur nomination. Après des semaines de pression croissante, les administrateurs ont finalement voté pour offrir la permanence.

Alors que les administrateurs ont voté 9 contre 4 pour offrir son mandat, Hannah-Jones a déclaré dans une interview à l’Associated Press que l’injustice de la façon dont elle a été traitée en tant que femme noire l’a poussée à refuser l’offre. Elle a accepté une chaire de professeur à l’Université Howard, une école historiquement noire à Washington, DC

