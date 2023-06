Unbox & Discover 2023 au Brésil présente des écrans plus grands, des partenariats révolutionnaires, des solutions d’affichage personnalisées et plus encore

Samsung Electronics a organisé son dernier Unbox & Discover 2023 le 6 juin à Sao Paulo, au Brésil, présentant le dernier portefeuille de Smart TV et de barres de son parallèlement à une collaboration passionnante avec le géant des sports électroniques, LOUD. Ce partenariat vise à connecter les fans de jeux brésiliens aux dernières nouveautés en matière de sports électroniques et à offrir des expériences de jeu ultimes grâce au tout nouveau téléviseur de jeu Neo QLED 4K.

Au cœur du partenariat de Samsung avec LOUD se trouve le concept de fournir des options d’écran qui correspondent aux préférences de chaque utilisateur — un objectif qui est également au cœur du nouveau portefeuille de solutions TV et display 2023. Il y en a pour tous les goûts dans la dernière gamme de Samsung : de la catégorie Neo QLED 8K qui présente le summum des technologies d’écran pour des expériences de visionnage révolutionnaires au téléviseur Crystal UHD qui associe la qualité d’écran ultra-haute résolution à l’élégance du design.

Rapprocher les fans brésiliens de la communauté qu’ils aiment

Dotée de technologies d’écran pour des performances de jeu optimisées, la gamme de téléviseurs de Samsung aide les amateurs de jeux du monde entier à tirer le meilleur parti des jeux qu’ils aiment. En tant que tel, c’est un choix naturel pour Samsung de s’associer à l’organisation professionnelle brésilienne de sports électroniques et de divertissement LOUD pour aider les joueurs à accéder à encore plus de leurs titres préférés.

Le partenariat devrait présenter une gamme de campagnes ciblées et d’activations passionnantes avec deux équipes d’influenceurs locaux du jeu qui s’affrontent lors de jeux préférés des fans, rendus encore plus convaincants grâce aux performances exceptionnelles des derniers téléviseurs et moniteurs de Samsung.

L’équipe Neo QLED Gaming TV sera composée d’athlètes professionnels du jeu de l’équipe VALORANT de LOUD, tandis que l’équipe Odyssey comprendra des influenceurs locaux de League of Legends.

Fonctionnalité unique pour des expériences d’affichage fluides

Un autre point fort d’Unbox & Discover 2023 a été l’annonce du téléviseur de jeu Samsung Neo QLED 4K (QN90C), un nouveau membre de la gamme Neo QLED 4K disponible en modèles 43, 50, 55 et 65 pouces. Équipé d’un processeur Neural Quantum 4K amélioré qui comprend l’IA et 20 réseaux de neurones exclusifs à Samsung et un écran Super Ultra-Wide disponible en plusieurs formats, les utilisateurs peuvent profiter d’expériences de jeu haut de gamme même lors de la mise à l’échelle du contenu.

Avec jusqu’à 144Hz1 dans les modèles 43 et 50 pouces, les mini LED du panneau du téléviseur créent l’environnement de visionnement idéal pour regarder et jouer avec une fluidité maximale. Le Motion Xcelerator Turbo Pro2 garantit également des performances élevées pendant les matchs, avec un temps de réponse réduit et des images 4K sur l’un des quatre ports HDMI 2.1.

Le processeur du téléviseur de jeu Neo QLED 4K convertit tout contenu SDR en HDR à l’aide de la technologie Deep Learning, garantissant que toutes les scènes présentent une luminosité et une luminosité précises. De plus, FreeSync Premium Pro2 et les technologies Quantum Dot offrent 100% de volume de couleur,3 tandis que Dolby Atmos4 technologie associée à Sound in Motion Plus2 offre un son vraiment immersif. A côté de ces fonctionnalités, le NeoSlim Design2 du téléviseur garantit des expériences de jeu cinématographiques et sans distraction.

« J’ai appris à connaître les joueurs et les produits qui servent à la fois les utilisateurs à la recherche de matériel à investissement élevé et ceux qui recherchent des options plus abordables. Le point culminant de l’événement a été l’annonce du parrainage de LOUD avec Samsung », a déclaré Raphael Batista de Meu PlayStation. Paulo Barba de Barba Sou Eu a ajouté : « Il y avait aussi beaucoup d’emphase sur la partie des joueurs, et j’étais heureux de savoir que la présence du Centre de jeu est tellement pertinent aujourd’hui.

La prochaine évolution des téléviseurs intelligents et des solutions d’affichage Samsung



Outre le téléviseur Neo QLED 4K, Unbox & Discover 2023 de Samsung a présenté d’autres produits de la dernière gamme de produits Smart TV et Soundbar 2023, notamment les téléviseurs Neo QLED 8K, Samsung OLED et QLED et les modèles Crystal UHD 4K.

Un point culminant majeur de la gamme, le Samsung Neo QLED 8K5 présente une innovation de pointe pour les grands écrans avec des performances sonores exceptionnelles de Dolby Atmos. Le modèle 85 pouces (QN900C) est doté de la technologie Mini LED révolutionnaire, de 64 réseaux neuronaux alimentés par l’IA dans son processeur quantique neuronal 8K6 et la conversion SDR en HDR pour la mise à l’échelle.

Le Samsung OLED 4K (S90C) comprend 20 réseaux neuronaux pour une mise à l’échelle optimale de l’image et un processeur quantique neuronal 4K alimenté par l’IA qui analyse et améliore la luminosité et la profondeur à l’écran pour des expériences de visualisation 3D réalistes.

Parmi les nouveaux modèles annoncés dans le cadre de la gamme UHD, le Crystal UHD 4K (CU8000) est un téléviseur intelligent remarquable doté de Dynamic Crystal Color pour de nouveaux niveaux d’affichage couleur en ultra-haute résolution.

Samsung a également présenté les dernières fonctionnalités intelligentes de sa gamme Lifestyle, notamment les tout nouveaux modèles 2023 de téléviseurs The Frame, The Serif et The Sero, ainsi que les projecteurs The Freestyle et The Premiere.

Un pas en avant vers l’avenir de la Smart TV de Samsung

Les participants à Unbox & Discover 2023 ont exprimé leur enthousiasme face aux annonces, et beaucoup ont hâte de découvrir les derniers produits et innovations destinés à offrir une visualisation, des jeux et des divertissements de qualité supérieure aux utilisateurs de tous les styles de vie au cours de l’année à venir.

« Samsung continue d’apporter de nouveaux appareils haut de gamme, offrant à davantage de consommateurs la possibilité de choisir entre un Neo QLED ou un OLED », a déclaré Dante Baptista de Terra. « Samsung consolide vraiment son offre complète dans l’espace Smart TV », a déclaré Jacson Boeing de Mundo Conectado. « Mon expérience avec le S90C a montré qu’il s’agissait d’un produit OLED supérieur, établissant davantage le leadership de Samsung dans de nombreux segments de l’industrie. »

Junior Nannetti de Loop Infinito a fait écho à l’excitation suscitée par les dernières annonces. « Ce moment est important pour le segment OLED car nous voyons entrer le leader de l’industrie Samsung », ont-ils noté. « En fin de compte, ce que cela fait à long terme, c’est offrir aux consommateurs le pouvoir de choisir. »

Restez à l’écoute de Samsung Newsroom pour les dernières nouvelles sur la toute nouvelle gamme de téléviseurs intelligents et de barres de son 2023 de Samsung.

1 Le taux de rafraîchissement de l’affichage s’ajustera en fonction du type de contenu ou de jeu en cours de visualisation.

2 Les noms des fonctionnalités peuvent différer d’une région à l’autre.

3 La luminosité maximale peut varier selon le modèle et la taille du téléviseur. Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) a officiellement reconnu le téléviseur QLED de Samsung comme le premier téléviseur au monde capable de produire 100 % du volume de couleurs disponible. Les téléviseurs QLED de Samsung sont basés sur la technologie Quantum Dot.

4 Pour en faire l’expérience, les utilisateurs doivent connecter leur barre de son à leur téléviseur via un câble HDMI, acheté séparément. Dolby Atmos sans fil via Wi-Fi fonctionne avec certains téléviseurs Samsung 2022.

5 Le portefeuille Neo QLED 8K comprend le modèle QN900C, disponible en version 85 pouces, le modèle QN800C, disponible en versions 65, 75 et 85 pouces et le modèle QN700B, disponible en version 55 pouces. La lecture de matériaux 8K peut varier en fonction du streaming 8K, de la connectivité et d’autres normes de décodage.

6 L’expérience de visionnage peut varier selon le type de contenu et le format. La mise à l’échelle peut ne pas s’appliquer aux modes Ordinateur et Jeu.