Unai Simon salue le gardien de l’Espagne et de la Suisse Yann Sommer après sa victoire en tirs de barrage

Le gardien Unai Simon est passé de zéro à héros en économisant deux pénalités pour aider l’Espagne à battre la Suisse à 10 et à atteindre la demi-finale de l’Euro 2020.

Simon a été critiqué pour une erreur qui a conduit à l’ouverture du score de la Croatie au dernier tour, mais il a fait amende honorable avec les arrêts de Fabian Schar et Manuel Akanji lors de la victoire en tirs de barrage de vendredi à Saint-Pétersbourg.

– Ogden : l’Espagne surfe sur sa chance dans un quart de finale tendu et fatiguant

– Euro 2020 sur ESPN : Dernières actualités, fonctionnalités, vidéo

– Euro 2020 sur ESPN : Diffusez des matchs EN DIRECT et des rediffusions (États-Unis uniquement)

Ruben Vargas a également raté le match pour la Suisse, flamboyant, entraînant Mikel Oyarzabal pour marquer le penalty de la victoire après un match nul 1-1 en temps réglementaire.

« Le football n’existe qu’aujourd’hui; nous avons été de dignes vainqueurs », a déclaré le gardien de l’Athletic Bilbao Simon aux journalistes après le match.

« Maintenant, tout comme nous avons dû effacer le souvenir de cette erreur lors du dernier match, il est temps d’oublier rapidement cette victoire car nous affrontons un rival coriace au tour suivant.

Il a ajouté : « Nous devons aborder la demi-finale frais, confiants et la tête haute. Nous devons gagner l’Euro maintenant. »

Denis Zakaria a dévié le tir de Jordi Alba pour donner à l’Espagne une avance rapide, mais la Suisse a égalisé après la pause grâce au troisième but du tournoi de Xherdan Shaqiri suite à une confusion défensive.

Cependant, le match a basculé à la 77e minute lorsque Remo Freuler a été expulsé pour un défi imprudent contre Gerard Moreno.

L’Espagne a avancé pendant les 15 dernières minutes et l’intégralité de la prolongation, mais n’a pas réussi à battre le gardien suisse Yann Sommer, qui a réalisé neuf arrêts.

jouer 2:42 L’Espagne et la Suisse font des allers-retours pour finir par se qualifier avec l’Espagne avançant.

« Honnêtement, je l’aurais donné à Sommer », a ajouté Simon après avoir été nommé joueur officiel du match de l’UEFA.

Le sélectionneur espagnol Luis Enrique, qui prend La Roja dans le dernier carré d’un tournoi majeur pour la première fois depuis 2012, était satisfait de la réponse de Simon à son erreur contre la Croatie.

« Ce fut la séance de tirs au but la plus détendue que j’aie connue parce que tout avait été travaillé et je ne pouvais rien faire d’autre », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

« Ce qui allait être allait être. À partir de là, j’avais une confiance totale en Unai et dans les tireurs. Cela n’a pas commencé de la meilleure des manières, mais nous avons réussi.

« [Simon] avait déjà démontré lors du dernier match de quoi il était capable, mais je suis tellement ravi pour lui. Et j’imagine que sa famille et ses amis ont apprécié qu’il soit le héros du jeu. »

L’Espagne, qui a remporté l’Euro en 2008 et 2012, affrontera l’Italie à Wembley pour une place en finale.

« S’il y a une équipe prête à surmonter l’adversité, c’est la nôtre », a ajouté Luis Enrique. « Nous sommes l’un des quatre favoris pour remporter la compétition sur nos propres mérites. J’ai dit dès le départ que nous étions parmi les huit favoris pour la remporter, sans exagérer. Maintenant, nous sommes parmi les quatre meilleurs. »

La Suisse, qui a assommé la France aux tirs au but pour arriver jusqu’ici, voit son meilleur parcours aux Championnats d’Europe se terminer après avoir parcouru plus de kilomètres et joué plus de minutes que toute autre équipe.

Basés en Italie pour la compétition, leur parcours jusqu’aux quarts de finale s’est déroulé en deux matchs à Bakou, un à Bucarest, un à Saint-Pétersbourg et un seul à Rome.

« Je suis vraiment fier de l’équipe », a déclaré le buteur Shaqiri. « Les pénalités sont un peu 50-50. J’étais nerveux en regardant la fusillade. Je pense que nous avons juste manqué un peu de chance. »