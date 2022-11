Unai Emery vise à remporter un trophée et à jouer en Europe avec Aston Villa : “Je veux être ici pendant longtemps” | Nouvelles du football

Le nouveau patron Unai Emery a ciblé la fin de la sécheresse des trophées d’Aston Villa.

L’ancien manager d’Arsenal veut gagner le premier argenterie de Villa en 26 ans et les ramener en Europe après avoir rejoint Villarreal.

Emery prend les commandes pour la première fois contre Manchester United dimanche après son retour en Premier League la semaine dernière pour remplacer le limogé Steven Gerrard.

Il a remporté quatre fois la Ligue Europa, y compris avec Villarreal l’année dernière, mais Villa n’a pas soulevé de trophée depuis sa victoire en Coupe de la Ligue en 1996.

Il a déclaré: “Mon rêve est de gagner un trophée avec Aston Villa. C’est mon défi personnel au début. Mon deuxième objectif pourrait être de jouer avec Aston Villa en Europe. Maintenant, nous devons commencer à ne penser qu’au prochain match car nous sommes pas en bonne position dans le tableau.

“Je veux créer une nouvelle voie, nous avons besoin de temps mais dans le football, le temps n’est pas (là) autant.

“Je veux être ici pendant longtemps. Avec nos rêves et nos ambitions, ils m’ont donné la même idée que moi, être ambitieux et m’améliorer dès que possible.

“Je suis content d’être ici, nous avons décidé de venir ici car c’est un beau projet et notre ambition est d’être ensemble, pas à pas, et je veux m’améliorer ici et aider avec mon expérience.”

Emery a quitté Arsenal en 2019 après seulement 18 mois aux Emirats et il est retourné en Angleterre pour se défier, avec Villa 16e et un point au-dessus de la zone de relégation.

L’entraîneur-chef du nouvel Aston Villa, Unai Emery, a déclaré que regarder la série télévisée Peaky Blinders l’avait aidé à comprendre l’accent de Birmingham.



Il a ajouté: “J’ai maintenant 51 ans et d’après mon expérience, j’ai été entraîneur en Espagne, en France et en Premier League et j’ai joué contre de nombreuses équipes dans le monde. Les équipes anglaises sont un très grand défi.

“Je suis venu jouer contre eux parce que la Premier League est peut-être la première ligue du monde.”

Le directeur général Christian Purslow a ajouté: “En tant que vainqueur en série de trophées, ce bilan parle de lui-même. C’est le profil que nous sommes ravis d’avoir chez le manager d’Aston Villa.

“Nous sommes ravis d’avoir un manager avec un tel palmarès à un moment aussi crucial de notre évolution.”

Emery fait déjà preuve d’une éthique de travail reconnue

Le nouvel entraîneur-chef d’Aston Villa, Unai Emery, a déclaré qu’il voulait gagner des trophées et offrir le football européen au club.



Kirsty Edwards, journaliste de Sky Sports News :

“Certains fans ont répondu sur les réseaux sociaux en disant qu’ils adoraient l’attitude et l’ambition d’Emery dès le départ en rêvant du football européen et de remporter un trophée.

“D’autres réservent leur jugement pendant 12 mois, il aura donc un point à prouver avec certains fans, qui se concentrent uniquement sur le prochain match et mettent en place une série de formes.

“C’est ce qu’Emery a souligné lors de sa première conférence de presse. Bien qu’il y ait des ambitions à long terme, l’accent est mis sur le match par match, en commençant par Manchester United.

L’arrière latéral d’Aston Villa, Matty Cash, a révélé que le nouveau manager Unai Emery avait donné à l’équipe de nombreuses nouvelles idées après une seule séance d’entraînement.



“Emery a un énorme travail à faire avec Villa à un point de la zone de relégation, et il y a beaucoup de travail à faire pour lui au cours des prochains mois, mais il est réputé pour être un manager assidu et il l’a montré dans ses premiers jours.

“Il est connu pour porter une attention particulière aux détails en regardant des heures et des heures de vidéos de l’opposition.”

Calendrier d’Aston Villa

dimanche 13 novembre 13h00



Coup d’envoi 14h00





Dimanche – Manchester United (H) – Premier League, Coup d’envoi 14h

Jeudi 10 novembre – Manchester United (A) – Troisième tour de la Carabao Cup, en direct Sports du cielCoup d’envoi 20h45

Dimanche 13 novembre – Brighton (A) – Premier League, en direct Sports du cielCoup d’envoi 14h